Nella cabina del paradiso: proiezionisti oggi

Chissà chi si nasconde dietro quel fascio di luce. Dietro quello sfolgorio, che dalla cabina di proiezione attraversa la sala, accarezza gli spettatori e si infrange sullo schermo. Quello che, la gente, la fa ridere e divertire oppure commuovere, ma comunque fa "scordare loro le disgrazie e le miserie".

Là, dietro alla luce, accanto alla pellicola o al computer, c’è un operatore o un’operatrice specializzata. Certo, il passaggio obbligato al digitale nei cinema italiani, ha portato alla creazione di figure polifunzionali, che passano dalla cabina di proiezione alla sala. Ma quello del proiezionista è un mestiere che ancora si tramanda, che viaggia "di bocca in bocca", ci dicono, che per i giovani s’impara guardando i più esperti.

E allora viene da chiedersi chi e quanti siano i ragazzi che oggi scelgono di stare ore e ore nella cabina del paradiso. Per Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, "sarebbe inimmaginabile pensare di non avere personale in grado di fare proiezioni analogiche – confessa –. Quando proiettiamo le copie dei film recenti, come ‘Oppenheimer’ in 70mm (formato ‘supportato’ da meno di cento cinema nel mondo, tra cui il Lumière, ndr), il risultato di pubblico è straordinario".

E proprio con il film di Christopher Nolan, arrivato ad agosto in Italia, Daniela Bongiorno ha iniziato la sua formazione. Venticinque anni, una laurea al Dams - con tesi sul restauro cinematografico - e un’altra che sta arrivando in Citem (cinema, televisione, produzione multimediale). Tre anni fa ha iniziato a lavorare all’interno della Cineteca, prima come maschera poi come responsabile degli spazi espositivi. Durante le proiezioni in piazza Maggiore si avvicina alla cabina: "L’ho sempre vista da spettatrice come il cuore pulsante del cinema - racconta Bongiorno - Potete immaginare la mia felicità nel toccare con mano la pellicola". Anche se "non sai mai come potrebbe finire, è sempre un terno al lotto". Sì, perché il lavoro in cabina non è una passeggiata: "L’operatore è tenuto a stare vicino al proiettore e molto più vigile rispetto al digitale – precisa Eugenio Marzaduri, 35 anni –. Se la pellicola, per esempio, non è montata bene si sposta il quadro, il fotogramma si alza e si vede al contrario". Eugenio è uno degli ultimi proiezionisti ad aver ottenuto il patentino da operatore cinematografico (abolito nel 2013). È sempre stato un avido frequentatore delle sale, racconta. Ci andava con suo fratello e suo papà fin da piccolissimo. Ha iniziato poi a frequentare il cinema di paese, a Castenaso, e ha continuato la formazione attraverso i corsi della Cineteca, dove lavora tutt’ora e affianca i ragazzi che vogliono portare avanti la magia della pellicola. Un po’ come Alfredo faceva con Totò in Nuovo Cinema Paradiso.

Diverso è per chi, come Valentina Spina, responsabile di proiezione e operatrice di biglietteria dei Pop Up Cinema di Bologna, non ha mai lavorato con l’analogico. "Nel 2015 il digitale era già diffuso - spiega - e il passaggio con la pellicola non l’ho vissuto. Il ruolo di operatore che svolgo adesso parte dal caricare sul server del proiettore il film tramite un hard disk esterno, dei contenuti da proiettare (trailer e pubblicità), prosegue con la creazione delle playlist, quindi inserire il giusto formato e l’audio adeguato". Ma mai dire mai. Perché "se c’è stato un ritorno del vinile - osserva Farinelli - non è impossibile accada anche con le pellicole".