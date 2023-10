Nella camera degli orrori: "Legati con il nastro adesivo". Chiusa struttura per malati psichici

"Nel caso vengano i carabinieri del Nas tiriamo fuori quello che sta nella camera morbida e cercate di prendere tempo". Responsabile e operatori di Villa Angelica da qualche tempo stavano sul ‘chi va là’. Sospettavano che qualcuno avesse scoperto le loro modalità, non certo ortodosse, di gestione dei pazienti psichiatrici. E avevano ragione, visto che venerdì all’alba i carabinieri (del Nas e della compagnia di Borgo Panigale) sono arrivati nella struttura di Bazzano in Valsamoggia, nel Bolognese, gestita dalla coop sociale Altius e hanno arrestato la responsabile, la psicologa 56enne Katja Colombo, notificando a cinque dei suoi collaboratori il divieto di avvicinamento ai pazienti. Una decina in tutto, tra cui anche alcuni minorenni, tutti affetti da disturbi psichiatrici, che sono stati adesso presi in carico dall’Ausl e trasferiti in altre strutture. Villa Angelica è stata chiusa. E con lei sono cessati gli orrori che, secondo l’accusa, si sarebbero consumati al suo interno. In particolare nella ‘stanza morbida’, dove sarebbero stati rinchiusi anche per giorni, legati con del nastro adesivo per pacchi, i pazienti. Lasciati soli. Con le loro angosce, la loro paura. Bagnati e sporchi dei propri bisogni. Le indagini dei carabinieri, che hanno permesso di disvelare questo vaso di Pandora di crudeltà, sono partite la scorsa estate dalla denuncia di un ex dipendente della struttura. È stato lui a mostrare ai militari dell’Arma della stazione di Bazzano una foto, che ritraeva uno dei pazienti, legato e buttato a terra. I carabinieri hanno subito informato la Procura e con i colleghi del Nas, coordinati dal pm Marco Imperato, hanno iniziato a lavorare. E le indagini tecniche hanno confermato il racconto dell’ex dipendente. Portando anche altri elementi a carico degli indagati, sette in tutto, che rispondono adesso di maltrattamenti e sequestro di persona.

È emerso come la prassi di contenere in maniera brutale i pazienti non fosse episodica: ma anzi, utilizzata con frequenza e leggerezza dagli operatori, su spinta della responsabile. Che avrebbe usato il trattamento inumano non solo di fronte a comportamenti violenti e difficilmente contenibili degli ospiti, ma anche per punirli o addirittura in via preventiva. La donna, ora ai domiciliari, avrebbe anche modificato senza il parere dei medici curanti le terapie farmacologiche dei ragazzi, aumentandole a sua discrezione. Condotte che, se confermate, mostrano un racconto ben diverso da quello che la coop Altius faceva di sé sui social. "I nostri valori sono mutualità, solidarietà, giustizia sociale, centralità della persona, equilibrata distribuzione delle responsabilità, democraticità interna, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, etica, il rispetto dell’ambiente naturale ed umano". La crudeltà, però, non era citata.