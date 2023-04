Nella casa del custode installazioni e musica Scoprendo anche il suono dei portici

Oggi pomeriggio, dalle 18, nella ex-casa del Custode della Montagnola, Suoni di Passaggio incontra Eolica e porta in scena Sonitus - to be playful with it, una serata tra installazioni, musica e performance che ha come filo conduttore l’ecologia sonora e il suono dei Portici. Suoni di Passaggio è un progetto di Arci Bologna vincitore del Pon La città che risuona del Comune, con la direzione artistica di Corrado Nuccini. Il percorso, iniziato a ottobre 2022, ha lavorato sulla creazione di una comunità artistica attraverso tre laboratori che hanno indagato il paesaggio sonoro dei Portici, la musica elettronica d’ambiente e la musica d’insieme con docenti come Emanuele Reverberi, Giuseppe Cordaro, Laura Agnusdei e Francesca Baccolini. Da questi tre percorsi sono nate delle ensemble che si esibiranno a giugno all’interno del Festival dei Portici. Quella di oggi è un primo assaggiocon la Sonic Landscapes Orchestra guidata da Giuseppe Cordaro che è anche autore di Sonitus. Si esibirà anche la Millenium Orchestra diretta da Emanuele Reverberi: un ensemble di musica elettronica.