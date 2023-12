Nella Casa di comunità apre il quarto Cau

La Casa della salute di Casalecchio cambia nome (diventa Casa della comunità), e nell’ala di ponente da ieri è entrato in funzione il Centro di assistenza e urgenza (Cau). Già annunciato da alcune settimane ieri mattina con una breve conferenza ed il taglio del nastro, la nuova struttura sanitaria ad accesso diretto, aperta giorno e notte, sette giorni su sette, promette di affrontare in sedi diverse dal Pronto soccorso i problemi di salute a basso tasso di urgenza. Obiettivo dichiarato: evitare l’affollamento dei Pronti soccorso con codici bianchi o verdi (che sono il 70% dei casi) e dare risposte adeguate e in tempi ragionevoli alle patologie meno gravi che non può risolvere il medico di famiglia. Nel caso di Casalecchio il Cau assorbe l’ex guardia medica e integra il lavoro dei medici di medicina generale.

"I 12 Cau aperti in 6 settimane in Emilia Romagna hanno già toccato quota 10mila accessi e questo vuol dire che i cittadini hanno già inteso bene il senso di questa nuova struttura. E non valgono a sminuirne la portata le polemiche gratuite e fuori luogo sul caso tragico a Budrio, dove la vittima è purtroppo deceduta subito dopo avere varcato la soglia", ha detto l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, intervenuto a Casalecchio, dove ha anche rimarcato l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di presa in carico dei pazienti, portandoli entro le due ore. E questo grazie alla dotazione del Cau con la presenza diurna di 2 medici e 1 infermiere e 1 oss, mentre durante la notte ci saranno un medico e un infermiere.

Il sindaco Massimo Bosso era affiancato dai colleghi dell’Unione Reno Lavino Samoggia, dove è già attivo e confermato il Pronto soccorso dell’ospedale Dossetti di Bazzano. "Si tratta certamente di un salto di qualità per questa nuova ex Casa della salute inaugurata nel 2015 e che ora diventa Casa della comunità con un Cau che avvicina la sanità ai cittadini realizzando un salto di qualità per un sistema sanitario che deve restare pubblico", ha detto Bosso, il quale ha poi anche precisato che gli attuali problemi di parcheggio e di accesso all’ingresso del Cau sono dovuti al cantiere della Nuova Porrettana e che già nel mese prossimo ci saranno a disposizione più posti auto per i cittadini. Il direttore generale dell’Azienda Usl Paolo Bordon ha ribadito che viene così rafforzato il sistema delle cure primarie mentre la direttrice del distretto di Casalecchio Ilaria Camplone ha sottolineato che per i casi urgenti (come il dolore toracico o cefalee acute) si deve sempre chiamare il 118, mentre per le patologie non emergenziali elencate nel tabellone all’ingresso da oggi ci si può rivolgere al Cau.

Gabriele Mignardi