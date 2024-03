Nella ’City’ di Jacopo Gassmann

Le pesa portare un cognome così significativo? Jacopo Gassmann, l’ultimo figlio quarantatreenne del grande Vittorio, risponde di buon grado alla domanda che forse più frequentemente gli è stata posta in carriera. "Ormai sono grandicello – sorride – e tutti i nodi sono stati sciolti. Posso dire che è stato un privilegio avere avuto un maestro e un padre del genere". Gassmann, in questo periodo impegnato come regista lirico al Comunale Nouveau nell’allestimento del Macbeth verdiano al debutto il 12 aprile, firma The City, la commedia inquietante ed oscura scritta nel 2008 da Martin Crimp ospitata da oggi a domenica all’Arena del Sole che vede protagonisti Lucrezia Guidone, Christian La Rosa, Olga Rossi e Lea Lucioli. Spettacolo atteso perché lui è oggi uno dei registi e ricercatori di drammaturgia contemporanea più intriganti del panorama nazionale. Non ha mai pensato di recitare? "Credo che in famiglia abbiamo dato parecchio in questo senso. – scherza–. Per indole e carattere io preferisco stare dietro le quinte". Ambientato in un interno apparentemente borghese, The City squaderna una crisi di coppia (lei è una traduttrice con aspirazioni da scrittrice, lui un impiegato alle prese con la ristrutturazione aziendale) che porterà lontano. È un testo complesso che riplasma echi di Beckett e Pinter mischiandoli con una vena grottesca e surreale e che cita opere care a Crimp come L’uomo flessibile di Richard Sennett e Il pomeriggio di uno scrittore di Peter Handke.

Gassmann, come è arrivato a scegliere un autore così poco frequentato?

"Crimp è un degno erede della tradizione anti-naturalistica del teatro inglese ed è un drammaturgo verso cui provo una sorta di transfert. Mi affascina il suo lavoro sul linguaggio e la sua capacità di ricompattare parole dure e affilate dopo il collasso letterario provocato da Beckett. Il testo è in ascolto del sentimento del nostro tempo e può essere letto su più livelli. Partendo da un piccolo intreccio narrativo sul disamore di una coppia borghese, si arriva a percepire inquietudine e percolo".

Qual è la città a cui fa riferimento il testo?

"È emblematica. È il salotto, la stazione, l’azienda, i non luoghi contemporanei che attraversiamo ogni giorno. Il concetto di città, vittima della guerra o figlia dell’utopia, tracima dallo spettacolo. E poi c’è la città interiore, quella che ciascuno di noi custodisce nell’inconscio".

Dunque, una vicenda ambientata in una sorta di labirinto allucinato e onirico?

"Il sogno è un aspetto rilevante: i personaggi faticano a comunicare, a stare, a esistere e la stessa scenografia pare sprigionata da un incubo. Tutte le scene, del resto, sembrano bozze del romanzo che la protagonista tenta di scrivere. Si procede in modo frammentario perché la nostra società è troppo spezzata per entrare in una narrazione completa".

Questione annosa: c’è spazio per la drammaturgia contemporanea in Italia?

"Il pubblico è interessato ma sono le istituzioni a dover agire. In Inghilterra e negli Stati Uniti, dove io mi sono formato, esistono dipartimenti di drammaturgia dove far crescere i nuovi autori. E questo, nel pieno rispetto del teatro classico, dovrebbe accadere anche da noi. A me interessa il teatro che non ha certezze, pone domande e fa riflettere. Il teatro, insomma, che nella mente dello spettatore diventa allusione, simbolo e metafora".