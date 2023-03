Nella cucina dei miracoli metropolitani

di Amalia Apicella

Si chiama Miracoli Metropolitani ed è l’ultimo lavoro della compagnia Carrozzeria Orfeo. Scritto da Gabriele Di Luca e diretto da quest’ultimo insieme a Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, si svolge all’interno di una vecchia officina, riadattata a cucina e specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari. La questione ambientale, la solitudine e la responsabilità, impersonificati da personaggi grotteschi che sono l’emblema della fragilità e del fallimento, sono i temi cardine della pièce. Gli attori sul palco, inoltre, cucineranno davvero, creando, anche grazie a rumori e odori reali, una connessione sensoriale e emotiva con il pubblico. È il più politico degli spettacoli della compagnia mantovana che giunge per la prima volta a Bologna dopo la risonanza di pièce esistenzialiste come Thanks for Vaselina e Animali da Bar e il distopico Cous Cous Klan. Si va in scena da stasera a domenica (alle 21, domenica alle 16) al Teatro Duse. Le musiche originali sono di Massimiliano Setti, le scenografia e luci di Lucio Diana e costumi di Stefania Cempini.

Di Luca, qual è il sottotesto politico dello spettacolo che portate stasera al Duse?

"È semplice e anche abbastanza spietato. Siamo in un mondo in cui dopo decine di anni di abusi ambientali sul pianeta, le fogne esplodono. Quindi negozi chiusi, mezzi di trasporto pubblici fermi, vita sociale completamente annullata e la gente chiusa in casa. La politica non è all’altezza di provvedere ai bisogni più imminenti della collettività e trova negli immigrati il nemico contro cui combattere. Così dei gruppi di estrema destra cominciano a tormentare comunità extracomunitarie. Iniziano a scapparci i morti e si arriva alla guerra civile".

Come si inserisce la cucina in questo contesto?

"Nel 2015 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato una dichiarazione: almeno il 50 per cento degli auto-test per le intolleranze alimentari non ha una validità così attendibile dal punto di vista scientifico. Con tutto il rispetto per chi ne soffre davvero, ancora una volta ci siamo resi conto di come nel mondo dell’Occidente, sovralimentato e opulento, ogni scusa è buona per stimolare il consumatore ad acquistare compulsivamente. I protagonisti cucinano cibo d’asporto, sfruttano i rider e preparano i piatti con prodotti a basso costo".

A quali miracoli fa riferimento il titolo dello spettacolo?

"Accadono un paio di cose che possono essere lette sia come miracoli che come coincidenze. Tutto parte da una riflessione sul libro La sincronicità di Carl Gustav Jung. Lui sosteneva che non tutti i rapporti si sottopongono a un rapporto di causa-effetto, molte volte a governarli sono coincidenze ‘divine’".