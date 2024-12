"Nella mia bottega lavoro e ricerca"

Ad accogliere i clienti nel suo ‘Bijoux’ e con addosso i suoi gioielli, è Paola Chimetto: "Il Natale prosegue bene. Nella mia bottega ho sempre l’oggetto dell’ultimo momento e più alla moda per attrarre clienti e turisti. Serve tanto lavoro di ricerca, ma è giusto così", confessa. I colori della vetrata attraggono la gente, ma la scelta non è casuale: "Dopo il Covid, le persone trovano sempre più vitalità nei colori vivaci, rispetto ai cupi blu e nero. Così magari entrano per una cosa e ne prendono un’altra". La commerciante ha notato anche un aumento notevole del flusso turistico. "Tanti stranieri fanno il tour tra Bologna, Roma, Firenze e Venezia: con loro si crea un legame molto bello".