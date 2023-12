Nella nostra intervista il frate aveva sollevato il dibattito pubblico

La voce di fra’ Giampaolo Cavalli è risuonata a poche ore dal Natale: per lo Zecchino d’Oro dell’Antoniano si potrebbe fare di più.

Il direttore della Onlus ha ricordato le impressione avute sul festival al suo arrivo a Bologna, nel giugno del 2016: "Mi è dispiaciuto osservare che tutto si realizzava al nostro interno. Io stesso, venendo dal Veneto, avevo solo i ricordi delle canzoni della mia infanzia. Non conoscevo l’evoluzione dopo tanti anni. Ed ero rimasto stupito. Mi ha colpito subito il fascino di un’iniziativa tanto bella, ma chiusa qui dentro, negli spazi di via Guinizelli 3. E invece sarebbe da trasportare all’esterno, da valorizzare di più". I filoni che da 70 anni contraddistinguono l’Antoniano sono la cultura e la carità. Nella mensa per i poveri, dove gli ospiti in pochi mesi sono passati da 150 a 300, regna la carità. "Se fossimo un ristorante, aver raddoppiato i posti a tavola sarebbe indice di grande successo. Ma purtroppo non è così. Sogno di chiudere questa mensa e tutte le altre mense per i poveri che abbiamo in Italia: vorrebbe dire che a nessuno più servirebbe aiuto per mangiare", si augurava il francescano. Le spese vive si aggirano attorno ai 10mila euro a settimana e per questo adesso si cercano "i ’custodi’ della mensa: singoli, famiglie, aziende – precisava il frate – che scelgano di sostenere la mensa per una settimana".

d. b.