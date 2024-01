Nella panificazione si trova lavoro

Le imprese associate a Confcommercio Ascom lanciano un appello, in particolare nel settore alimentare: si cercano pasticceri, panificatori e sfogline da inserire nell’attività di laboratorio. Addetti al forno, da inserire all’interno dei laboratori per la realizzazione di dolci o di pane, ma anche sfogline per la produzione di pasta fresca.

Sono le figure professionali – sempre più rare e per questo ambite dalle aziende alimentari – che i fornai aderenti all’Associazione Panificatori di Bologna e Provincia e le pasticcerie associate Confcommercio Ascom cercano da inserire all’interno della propria attività.

La figura ricercata, che può essere già con esperienza o giovane da formare, verrà impiegata nei laboratori e si occuperà delle realizzazione dei prodotti di panificazione e di pasticceria, attraverso anche al gestione dei forni.

Ricercata è anche la figura della sfoglina per la produzione di pasta fresca, dai tortellini alle tagliatelle. Per tutti questi ruoli le aziende associate valutano curriculum di persone già con esperienza, ma anche giovani da formare. Un’occasione unica, dunque, magari per un ragazzo o una ragazza che cercano un’occupazione nel settore alimentare: è una strada che può portare a scenari interessanti.

È possibile inviare il proprio curriculum scrivendo a federazioni@ascom.bo.it, dove gli uffici smisteranno tutti i curricula ricevuti alle imprese che cercano figure da inserire all’interno delle proprie attività, che svolgeranno singolarmente un lavoro di selezione.