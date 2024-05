Nella piazza simbolo: "Si è allagato tutto come un anno fa. Difficile restare qui"

"Non so se valga la pena continuare. L’anno scorso la piazza andò sotto di un metro. Ieri sera è successo di nuovo. Sono stato qui fino a notte fonda. Ci stavamo riprendendo e invece si torna da capo: ne vale la pena?". Umor nero, ma ad alto tasso di realismo lo sfogo obiettivo di Mauro Benelli, titolare dell’edicola che presidia la piazza di Monteveglio, ormai tristemente nota perché a ogni temporale importante va sott’acqua. L’anno scorso il livello arrivava alla cintura dei vigili del fuoco e la corrente proveniva da levante, direttamente dal Ghiaia di Serravalle.

Lunedì sera invece acqua e fango sono arrivati da sud, dalla collina. E non sono bastati i lavori di rifacimento completo della piazza e del sistema fognario sottostante, che con un investimento di diverse centinaia di migliaia di euro prometteva di risolvere un problema annoso. Così non è stato e nelle condizioni di Benelli si trovano altri negozianti che affacciano sulla piazza, come Medardo Montaguti, vice presidente di Confcommercio Ascom Bologna, capace anche di ironia mentre nota che "nel nostro deposito stavolta ho misurato ‘solo’ tre metri di acqua. E sono 20 centimetri in meno di un anno fa. Quando andammo sotto di tre metri e venti con un danno da oltre 30mila euro, che abbiamo sostenuto interamente noi senza avere ricevuto, ad ora, nessun indennizzo – sbotta –. Stavolta il danno si aggira sui 10mila euro, non sono serviti i sacchetti di sabbia coi quali abbiamo tentato di impedire l’ingresso dell’acqua nel sotterraneo. Fra l’altro la pioggia entrava anche dal tetto. Viale Collodi era un fiume e su sei tombini cinque erano intasati. Quando la pressione è cresciuta il tombino in piazza è saltato in aria e anche il lastricato ha mollato. E’ quello che stanno ripristinando adesso...", dice avvicinandosi al centro della piazza sulla quale affaccia il suo Euroffice: cartoleria, forniture per ufficio e telefonia. Uno spazio che potrebbe abbandonare.

"A botte di 30 e poi 10mila euro, non possiamo andare avanti, meditiamo di trasferirci a Crespellano". In una nota ufficiale anche Confcommercio Ascom Bologna spieg che "non è accettabile che a distanza di un anno dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna le conseguenze del maltempo siano su Valsamoggia sostanzialmente le stesse, con aree del territorio colpite in modo identico, basti pensare alla piazza di Monteveglio. Per affrontare i cambiamenti climatici in atto è fondamentale prima di tutto mettere in sicurezza il territorio attraverso una programmazione seria di interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, da attivare a tutti i livelli istituzionali, dal nazionale al locale".

"Stavolta l’allagamento della piazza – dice il sindaco Daniele Ruscigno, replicando alla raffica di critiche sollevate dai residenti. – non è venuto dal fiume ma dal versante della collina. Un evento di entità difficile da arginare".

g. m.