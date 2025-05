Nella profumeria ’Al Sacro Cuore’ rinasce ’Gardelia’

La gardenia come simbolo di grazia, raffinatezza, sincerità e amore. Tutte queste qualità, nel 2015 entrarono in una boccetta di vetro di Murano vestito Blu Klein da 50 ml, assieme a materie prime eccezionali e presero il nome di ’Gardelia’, un omaggio appassionato voluto da Giovanni Padovan, figura di spicco del settore della profumeria di ricerca, per la moglie Lia Lo Brutto, e per i 50 anni di attività della sua Antica Profumeria Al Sacro Cuore, nel centro di Bologna (dal 2017 in via de’ Fusari).

Dieci anni dopo, e siamo nel 2025 (60 anni di attività), la fragranza viene nuovamente riproposta e se allora l’Extrait de parfum venne prodotto in soli 50 esemplari, oggi ne saranno disponibili 500, con un aggiornamento sia della formula sia della forma del flacone, realizzato in vetro, con una linea più essenziale e con un tappo prezioso, ispirato a un flacone risalente agli anni Trenta e appartenente all’archivio personale di Giovanni Padovan.

Tutto il concept è stato di nuovo studiato – come dieci anni fa – da dall’architetto e profumiere Antonio Gardoni, con cui Lia e Giovanni hanno condiviso un lungo sodalizio professionale e di amicizia. Oggi Giovanni Padovan non c’è più, è mancato nel 2023, ma Lia Lo Brutto, che continua a portare avanti la sua profumeria coi figli Beatrice e Gian Luca Padovan, racconta di sentire sempre vicino il compagno di una vita. "Lui mi ha guidata – spiega – nel riproporre Gardelia, che per me è un profumo dell’amore".

La fragranza è un profumo all’85% composto da materie prime di origine organica e naturale, contiene il 10% di Assoluta di Gardenia, un blend di 3 tipi di estrazione di Gardenia naturale.

Benedetta Cucci