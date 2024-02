Nella ’Sconfort zone’ con Camilli: "White Lotus? Esperienza stupenda"

Tutti pronti a entrare nella Sconfort Zone. Sì, nessun errore, è proprio questo il luogo – Il paradiso delle irrelazioni – in cui Paolo Camilli, attore e volto dei nuovi media, porta il pubblico del Dehon, stasera alle 21. Sarà lui, autore e comedian originario di Civitanova Marche – in un vero momento d’oro per il successo della serie Sky White Lotus 2 e come giudice per la terza stagione di Drag Race Italia– a fornirci una fotografia delle relazioni contemporanee comica e spregiudicata in uno spettacolo con Moira Angelastri, Andrea Cappadona, Manuela Mazzocchi. Camilli si affida a una versione personalizzata dell’Intelligenza Artificiale per provare a portarci fuori dalla nostra Zona di Sconfort e cioè il posto dove crediamo di essere sicuri e protetti e che invece ci allontana da quello che siamo realmente. "Il mio– spiega– è uno spettacolo comico e satirico sulle relazioni a 360 gradi: non solo fra coppie, ma fra colleghi, parenti, estranei e noi stessi. Spesso pensiamo che la cosiddetta Confort zone sia comoda, ma a volte è dove restiamo per insicurezze e paura, ci adattiamo". Un viaggio con il pubblico in cui "io mi mostro per la prima volta anche senza maschere, anche se ci sono i personaggi che chi mi segue conosce già, da Carrie Bradshaw a Ilary Blasy. Fino ad altri inediti, come un fantastico medium che connette con i gosthing del pubblico in sala. E preparatevi, perché nella tappa bolognese di questa sera ci sarà un’incursione speciale. Sono molto contento di tornare qui dove sono stato molto tempo fa con un vecchio spettacolo".

In compenso a Camilli non mancano certo le novità (fra cui un paio di film con produzione Netflix Olanda). Così come la soddisfazione dopo avere fatto parte della cinica e brillante White Lotus 2, vincitrice del Sag Award proprio per il miglior cast a Los Angeles. "È stata un’esperienza stupenda che mi ha stravolto in positivo– spiega Camilli che interpretava il personaggio di Hugo al fianco di grandi nomi del cinema come Jennifer Coolidge e Tom Hollander–, anche per il clima familiare, si è creata quella bolla magnifica in cui ti trovi sempre insieme con star di Hollywood". E non è finita, perché tra qualche mese uscirà il film con Whoopi Goldberg, la commedia Leopardi & Co.

le. gam.