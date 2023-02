Nella sede della Croce Rossa sfila la creatività In passerella gli abiti di giovani designer

Sabato sera alle 21 a Palazzo Fava Marescotti, in via del Cane 9, la sede della Croce Rossa si trasformerà in una passerella. Nelle sale al piano nobile, affrescate da Cesare Baglione (1580), nell’ambito di Art City White Night 2023, si terrà infatti una performancesfilata con la direzione artistica di Elisabetta Zanelli, per valorizzare il patrimonio artistico della Croce

Rossa. Durante l’evento, sfileranno le capsule collections di Yanru Jia, Jinge Li, Matilda

Mulhaxhia ed Erica Pezzoli, neolaureate all’Accademia di Belle Arti, nel corso di Fashion Design Biennio. Gli abiti raccontano la visione identitaria di ogni designer e la ricerca di un

costante dialogo con la contemporaneità.