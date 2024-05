"Nella struttura delle pietre cerco la perfezione"

"Stavo meditando, sorreggendo il cristallo tra i polpastrelli. All’altezza della gola ho avvertito una tensione. Così anche la mattina dopo, e quella dopo ancora. Qualcosa non andava, lo intuivo, ma non riuscivo a fidarmi del mio stesso presagio. Qualche giorno dopo noto un rigonfiamento. È poi emerso che nell’esatto punto in cui avevo avvertito tensione c’era un tumore." Inizia così il libro ‘Cristallo, viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere’ (ed Mondadori) scritto dal dj radiofonico e conduttore televisivo Daniele Bossari (foto), che verrà presentato stasera alle 19 nel convento Santa Margherita all’interno della rassegna ‘Parole nel Chiostro’ della libreria Coop Ambasciatori. A dialogare con l’autore anche Andrea Ienco, chimico e ricercatore di punta del Cnr che analizzerà la parte scientifica. Sì perché ‘Cristallo’ non è solo il viaggio – -interiore e fisico – che l’autore ha compiuto alla ricerca di queste pietre, ma è anche scienza, composizioni di atomi e rapporto tra realtà e misticismo.

Bossari lei parla dei cristalli come ‘portali’: in che senso lo intende?

"Contemplandoli realizzo che hanno vissuto tutta l’era geologica della formazione del pianeta e hanno registrato informazioni che meritano di essere approfondite. Già questo me è affascinante, non c’è nulla di trascendentale. Inoltre la loro perfezione strutturale atomica rappresenta un archetipo molto forte della perfezione a cui anela l’uomo. Non credo che un cristallo posizionato in fronte ti possa far passare il mal di testa, però per curare lo spirito trovo che questo processo di auto consapevolezza sia estremamente utile".

Nel libro analizza anche la composizione atomica dei cristalli, e il loro ruolo nella tecnologia.

"Proprietà come la piezoelettricità del quarzo si conoscono da anni, ma la gente non ne è consapevole: basti pensare all’accendino, in cui la scintilla viene provocata grazie a un cristallo di quarzo che trasforma una pressione meccanica in energia elettrica. Anche la radio funziona tramite cristalli. Ho scoperto addirittura che la Seconda Guerra mondiale è stata vinta anche grazie al fatto che (durante lo sbarco in Normandia) sono state modificate tutte le radio degli americani inserendo il quarzo, che garantiva una stabilità di segnale maggiore".

Secondo lei dunque il mondo della scienza e quello dell’esoterismo si stanno avvicinando?

"Penso di sì, si stanno intrecciando piano piano: penso a Federico Faggin, inventore del microchip che ha rivoluzionato tutto il campo della tecnologia e della scienza, che da vent’anni elaborando sta una teoria della coscienza. Questa unione è anche il mio obiettivo divulgativo, vorrei continuare ad intervistare personalità di entrambi i campi che hanno dedicato la loro vita a queste ricerche".

Alice Pavarotti