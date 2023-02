Nella Venezia-Atlantide Immersione con Ancarani

di Claudio Cumani

Per una volta partiamo dai numeri: 2.500 metri quadrati di pareti verniciate, 1000 metri quadrati di moquette stesa, 15 schermi con altrettanti videoproiettori... E poi 80 laser, chilometri di cavi, macchine per la nebbia... I numeri sono importanti perché danno conto della complessità della mostra di Yuri Ancarani Atlantide 2017-2023, il main project di Art City ospitato fino al 7 maggio a MAMbo con la curatela di Lorenzo Balbi. Tutto è cominciato da Atlantide, il docu-film del video-artista e film-maker ravennate presentato alla Mostra del cinema di Venezia due anni fa: una storia sviluppata in divenire osservando per quattro anni la vita reale di un gruppo di ragazzi nella laguna veneziana fra amori, sfide, violenza e povertà culturale. Un film nato senza budget, senza sceneggiatura e attori. Ancarani resta colpito da quei ragazzi emarginati, pronti a vivere di espedienti, legati al culto del ‘barchino’, ovvero di piccole imbarcazioni trasformate in bolidi da competizione. Li riprende e, attorno a loro, riprende una Venezia piegata dalla pandemia, invasa dall’acqua più alta che si sia mai vista in 187 anni, attraversata dalle manifestazioni contro le grandi navi, segnata dal turismo indisciplinato di massa. Partendo da lì, da quel film, l’artista ha riordinato e selezionato i tanti materiali raccolti prima, durante e dopo la lavorazione e ha costruito una serie di contenuti inediti ospitati ora nella Sala delle Ciminiere.

"La mostra – spiega lui– racconta una Venezia-simbolo che non può essere nel film perché il film è dentro la situazione". L’esposizione diventa allora una sorta di ‘esplosione’ della materia cinematografica per riflettere sul degrado ambientale, sulla crisi della relazioni umane, sulla decadenza del capitalismo. È una Venezia-Atlantide quella che si vede sugli enormi schermi posizionati nelle sale svuotate di MAMbo. Una Venezia che nei video appare ora splendente, ora spettrale, ora misteriosa, ora liquida; un viaggio nell’incubo in cui pare muoversi la nostra società; un’unica opera corale che alterna filmati documentaristici a video-installazioni quasi psichedeliche. Chi vuole può guardare in una sala appartata il film (sabato proiettato anche al cinema Pop Up Medica) ma sono i nuovi lavori, immersi in un luogo irreale attraversato da nebbia, oscurità e luci laser, a emozionare. Immagini semplici e spiazzanti: un fisarmonicista davanti un vaporetto in secca, un prete che spazza l’acqua, due ragazzi su un barchino. E poi i palazzi, i ponti, l’acqua.. Ancarani, a cui il Pac di Milano dedicherà a breve una personale, quest’anno ha curato anche i contenuti video del mega-schermo all’ingresso di Arte Fiera in piazza della Costituzione. Curiosità: la mostra si apre con il video di un intervento dentistico. Per sapere perché bisogna guardarsi l’ultimo filmato.