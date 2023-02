Nell’anno più complicato, Bcc Felsinea raddoppia l’utile e tocca il record di dieci milioni

Nonostante il 2022 sia stato un anno complicato, Bcc Felsinea lo ha chiuso con un bilancio sopra le aspettative, registrando i risultati migliori di sempre: l’utile sfiora i 10 milioni di euro, quasi il doppio di quello 2021 (5,06 milioni di euro), con un Cost Income (rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione) inferiore al 52%, contro il 54,56% del 2021. "L’aumento dei margini ci ha consentito, grazie ad ulteriori accantonamenti prudenziali, di ridurre fino quasi azzerare il credito deteriorato netto, confermando l’ampia solidità della nostra banca", commenta il direttore generale di Bcc Felsinea Andrea Alpi. Per Bcc Felsinea il 2022 è stato un anno di importante sviluppo, al netto delle dinamiche di mercato che hanno visto la riduzione dei corsi azionari ed obbligazionari.

Le masse intermediate e amministrate sfiorano i 2,5 miliardi di euro. In particolare, il credito al territorio è aumentato del 9%, con l’erogazione di nuovi mutui a imprese e famiglie per un valore di 190 milioni di euro. Una crescita che si è tradotta anche in nuove assunzioni e apertura di nuove filiali: lo scorso settembre ha inaugurato la prima filiale nel centro storico di Bologna e gli sportelli di Bcc Felsinea sono così arrivati a quota 22. "La fiammata inflazionistica e l’aumento dei prezzi dell’energia e dei tassi crea non poche preoccupazioni, soprattutto alle famiglie con basso reddito. Pur se il fenomeno è al momento molto contenuto, la nostra banca ha prontamente messo in campo iniziative e soluzioni per superare questa fase, come finanziamenti a tasso zero per fronteggiare il caro bollette e interventi personalizzati sui mutui a tasso variabile" sottolinea Alpi.

Sul fronte sociale, Bcc Felsinea nel 2022 ha sostenuto circa 300 progetti di associazioni ed enti del terzo settore del territorio, con l’erogazione di quasi 500mila euro e la previsione di aumentare, nel 2023, la dotazione del Fondo di beneficenza. "Per il 2023 abbiamo elaborato un piano operativo prudente considerando l’elevata incertezza dovuta al permanere di fattori di rischio quali i rincari energetici, l’inflazione, il conflitto in Ucraina. Nonostante ciò, guardiamo con fiducia al futuro" conclude il direttore generale.

z. p.