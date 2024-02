Nell’auto col coltello: denunciato

Nell’auto aveva un grosso coltello da macellaio, un piccolo involucro con della marijuana e tre flaconi di metadone. L’uomo, un sessantunenne tunisino con a carico un decreto di espulsione emesso a gennaio dal questore, è stato denunciato l’altro giorno dai carabinieri della stazione Navile. I militari hanno individuato l’uomo, disoccupato e senza fissa dimora, durante un servizio anti droga che stavano effettuando a seguito di numerose segnalazioni arrivate sia dai cittadini, sia delle autorità del Quartiere San Donato – San Vitale, preoccupati della presenza di persone sospette nei giardini condominiali tra via Vezza e Via Giacinta Pezzana. L’attenzione dei carabinieri è stata richiamata dal sessantunenne, al volante di una Fiat 600 in sosta. Accortosi della pattuglia, l’automobilista ha iniziato ad armeggiare, cercando di disfarsi di qualcosa che aveva a bordo. Identificato e perquisito, è stato trovato in possesso del grosso coltello, della marijuana e del metadone, posseduto illegalmente, poiché intestato a una donna che lui diceva essere una sua amica. Tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato per ricettazione, spaccio e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.