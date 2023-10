Nell’auto con il finto distintivo di Polizia

Circolava in auto con un distintivo e materiale vario della Polizia ma con il corpo di pubblica sicurezza non ha mai avuto niente a che fare. A finire nei guai un’operatrice sanitaria di 50 anni, residente in provincia, denunciata dai Carabinieri del radiomobile di Bologna nel corso di un controllo del territorio in viale Giovanni Gozzadini. Dopo aver fermato la vettura con a bordo la donna, i militari hanno subito notato il nervosismo della cinquantenne e non hanno controllato solo i documenti ma anche la vettura, scoprendo un adesivo con il logo della Repubblica Italiana utilizzato dalla Polizia di Stato per le palette rifrangenti. Non solo, la donna è stata trovata in possesso anche di una placca di metallo raffigurante un distintivo di Polizia e di una tessera contraffatta del Ministero dell’Interno, con l’indicazione del grado di ispettore. Tutto è stato immediatamente sequestrato. La donna era stata già denunciata qualche anno fa per truffa, essendosi spacciata per un operatore di polizia.