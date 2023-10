Nelle atmosfere di Bombino

Torna sotto le Torri, sul palco del Locomotiv, Bombino (questa sera alle 20.45). Conosciuto per il suo stile di vita nomade e la sua musica potente, Bombino ha affrontato un cambiamento inaspettato durante la pandemia, quando si è ritrovato a casa a Niamey, in Niger, per un lungo periodo. Questo ha portato alla creazione del suo lavoro più personale e politico, l’album Sahel.