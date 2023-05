Nelle ex serre Ansaloni nascerà il parco Celli

Le aree verdi sono al centro di un’ampia riqualificazione di San Lazzaro e presto ne sorgerà una nuova nell’appezzamento di circa tremila metri quadrati lungo la via Emilia dove sorgevano le ex serre Ansaloni. Proprio qui sono iniziati i lavori che porteranno alla sistemazione dell’area e alla piantagione in autunno delle nuova dotazione di verde. A fare compagnia all’unico albero ora presente, un raro esemplare di cedro deodara, verranno messi a dimora filari di vite maritata, siepi arbustive di diverso genere con varie essenze, alberi da frutto. Ci sarà, poi, anche lo spazio per un insolito, ed unico nel suo genere, giardino roccioso creato con massi di selenite. A completare, infine, il progetto ci penseranno un ‘giardino della pioggia’ con svariati alberi come pioppi e tigli e un ‘calendario delle fioriture’. Quest’ultimo sarà, nello specifico, uno spazio all’interno del quale, ogni mese, sarà possibile osservare una fioritura diversa in base alla stagionalità delle varietà inserite nell’area verde in questione. Questo spazio, che diventerà il fiore all’occhiello di San Lazzaro, prevede un intervento del costo complessivo di 150mila euro e verrà realizzato grazie gli oneri versati dalla cava Molino Rosso nell’ambito della convenzione per le attività estrattive.

Il nuovo parco, oltre a migliorare la dotazione di verde in centro urbano e a favorire lo sviluppo della biodiversità, contribuirà anche a promuovere la viabilità ciclopedonale: due sono i percorsi che si snoderanno all’interno dell’area, realizzati entrambi con materiali drenanti e arredati con sedute e illuminazione a bassa consumo energetico.

"L’ area verde rappresenta un intervento di grande valore per il centro di San Lazzaro - sostiene l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli -. Con questo intervento diamo attuazione ad uno dei progetti puntuali previsti dal nostro piano del Verde con l’obiettivo di migliorare le dotazioni ecosistemiche in area urbana. La presenza di alberi da frutto e di fioriture costituiscono habitat importanti per gli impollinatori, le nuove piantagioni costituiranno invece un importante elemento di contrasto alle isole di calore. I nuovi lavori porteranno anche a rafforzare il valore culturale di questo spazio già dedicato a Giorgio Celli: in autunno in occasione dell’inaugurazione dedicheremo infatti il parco al celebre entomologo, migliorando lo spazio dove oggi c’è la targa a lui intitolata".

