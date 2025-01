"Nelle mappe emergono le geometrie di Bologna"

"Ho fatto una grandissima ricerca su Bologna tempo fa, quando l’architetto Mauro Bellini che stava facendo il museo di Palazzo Pepoli, con la piazza che ha creato coprendo la corte, mi chiese un grande disegno che aveva previsto sul pavimento. Poi non si è realizzato, ma la mia ricerca sulla città si è espressa in tre mappe". Elisabeth Scherffig, artista di origini tedesche, illustra una delle opere che fanno parte della sua mostra ’Observatorium’ con la curatela di Angela Madesani, al via oggi alla Labs Contemporary Art di Alessandro Luppi, in via Santo Stefano 38. La grafite su tre strati di carta svedese è una delle quattordici opere esposte, si intitola ’Bologna’ (2013) ed è un lavoro pieno di particolari e strati di disegni sovrapposti, dove la presenza delle vie d’acqua occupa tutta la raffigurazione. "Sono tre strati che possono rappresentare la città nel suo passato, futuro e nel suo essere adesso – dice Scherffig –. C’è sempre uno strato come un volo d’uccello sulla città e si possono riconoscere dei luoghi, ma sotto c’è una mappa devozionale perché in questa ricerca ho capito che la misura bolognese era un piede che valeva 38 cm, come due braccia fiorentine: così ad esempio su queste misure è stata costruita tutta piazza Maggiore, creando geometrie meravigliose che si possono percepire solo dall’alto". Ricorda il gallerista Luppi, che l’artista è stata portata in città per le prime mostre anni fa da Ginevra Grigolo e che per lui è davvero un’onore aver iniziato una collaborazione. Scherffig ha un pensiero cristallino che unisce un’ attitudine alla poesia nella riflessione e rigore stilistico nella realizzazione: due facce di un’artista che si osservano frontalmente e che si esplicitano molto bene nelle due teste-calco di porcellana ’Geist und Sinn’, esposte su due piedistalli: sono i calchi della sua testa, quella trasparente in porcellana e organza di seta è la sua mente messa a nudo in cui si vedono grovigli di complesse connessioni; l’altra è coperta di foglia d’oro e riflette quello che le sta intorno. Ironico, visto che siamo a Bologna, il riferimento agli Umarells di Masotti scomodato dal gallerista, nel raccontare della passione di Elisabeth Scherffig per i cantieri dove si costruisce qualcosa, che ama osservare, per poi trasfigurarli in disegni.

Benedetta Cucci