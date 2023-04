’Nelle valli bolognesi’, le storie del territorio

Esce oggi, in abbinamento al nostro giornale, la rivista ’Nelle valli bolognesi’ edita da Bcc Emil Banca in collaborazione con Appenninoslow, extraBo e Città metropolitana. La rivista, nata 13 anni fa con cadenza trimestrale, si occupa di storia locale, tradizioni e biodiversità del territorio. Ci sono rubriche fisse e servizi di approfondimento particolarmente curiosi e interessanti, idee per una gita fuori porta o per una passeggiata nella natura.

In questi anni ’Nelle valle bolognesi’ ha collaborato con oltre 150 realtà fra singole persone, esperti e associazioni. La copertina di questo numero è dedicata a un viaggio fra realtà e immaginazione, firmato da Fausto Carpani, dal Navile al Corno alle Scale. I lettori potranno poi scoprire i dettagli di una storia straordinaria: quella della lettera del prigioniero di guerra Francesco Cerioli recapitata avventurosamente a destinazione al figlio Pierluigi 80 anni dopo essere stata spedita. Non mancano le proposte per vivere una giornata all’aria aperta nelle magiche atmosfere dell’Appennino tosco-emiliano.