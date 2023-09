Nell’ex cartiera Burgo inaugura ’Cellulosa’

Il sindaco metropolitano Matteo Lepore, insieme alla prima cittadina di Marzabotto Valentina Cuppi oggi pomeriggio alle 19,30 inaugureranno lo spazio ’Cellulosa’ ricavato dalla riqualificazione della ex Cartiera Burgo a Lama di Reno.

Dopo anni di abbandono e degrado questo luogo diventa ora un polo culturale per tutto il territorio bolognese ed è questo uno dei successi più importanti della Città Metropolitana che fin da subito ha voluto investire i fondi del Pnrr cercando di valore che aree più dismesse della provincia.

"Questo è il primo spazio rigenerato dell’area dell’ex cartiera di Lama di Reno – spiega la sindaca Cuppi - abbandonata da anni, acquistata dal Comune grazie ai fondi del Pnrr per il Piano integrato Bologna città della Conoscenza. L’intervento è stato fortemente voluto dalla nostra amministrazione che ha messo a bando una zona per la quale non sarebbero stati sufficienti i fondi ottenuti per la rigenerazione. Con l’ intervento della cooperativa Scoiattolo partirà da subito la rivitalizzazione dell’ex Cartiera con attività culturali, una Bottega a chilometro zero e spazi per la formazione".

La scelta della data di oggi non è casuale, dato che il 15 settembre del 1988 nasceva la cooperativa sociale lo Scoiattolo, a cui è stata affidata la gestione di questo primo spazio all’interno dell’ex cartiera. Non poteva esserci modo migliore per soffiare sulle 35 candeline di chi in tutto questo periodo si è impegnato nel contrastare il disagio.

"Questo spazio sarà un luogo di inclusione, di accoglienza e di promozione umana – a parlare è il presidente della Cooperativa Lo Scoiattolo Nico Benetazzo -. In questo luogo persone con diverse abilità o fragilità, insieme agli educatori, si impegneranno nell’avviare e gestire una Bottega che sarà vicina alle famiglie e alle persone proponendo cibi sani, biologici, prodotti da piccole aziende del territorio e, per completare l’offerta, vari prodotti provenienti da altre cooperative sociali che operano sul territorio nazionale come risultato di storie di coraggio e di riscatto. In questo spazio avremo inoltre modo di fare animazione culturale attraverso spettacoli, musica e film". Per questa riqualificazione sono stati investiti circa 8 milioni e mezzo di euro, tutti finanziati dai progetti legati al Pnrr.

Massimo Selleri