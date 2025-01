Nell’ex centro Xm24 11 alloggi di cohousing

Sono 11 gli alloggi del nuovo spazio di coabitazione in via Fioravanti 24. L’edificio è all’interno della struttura dell’ex centro sociale Xm24, sgomberato nel 2019. "Un’opportunità in una città che vive una crisi abitativa", racconta Emily Clancy, vicesindaca e delegata alla Casa. La nuova realtà è costituita da una serie di unità abitative di diversa tipologia, è distribuita sui due piani ed è presente un seminterrato con lavanderia e cantine comuni. Ieri, il Comune ha avviato il bando per la costituzione della comunità. "Un’iniziativa rivolta a quella fascia di persone che in città non accede a una casa popolare e non può sostenere i costi dell’affitto sul mercato libero", annuncia Clancy. Nello specifico, l’avviso è rivolto a singoli o nuclei familiari composti da un massimo di quattro persone, "intenzionati a fare parte di una comunità solidale attiva sui temi della transizione ecologica giusta", dice Clancy. Nei requisiti c’è anche l’Isee da 9.360 a 35mila euro. Tra gli 11 appartamenti, però, uno verrà riservato all’Edilizia residenziale pubblica, dunque non fa parte del bando. Inoltre, Fioravanti 24 è il primo progetto di cohousing che gestirà la Fondazione Abitare Bologna. E le residenze verranno locate a canone concordato, con un costo medio mensile di circa 420 euro (spese escluse). Tuttavia, il Comune metterà a disposizione un prestito senza interessi di 3mila euro per affrontare i primi costi di arredi e di conduzione. Una delle peculiarità è che due alloggi saranno riservati a persone con disabilità o over-70.

Giovanni Di Caprio