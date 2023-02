Nell’ex magazzino sementi si torna a lavorare

Con il Piano Periferie, nel 2016 il Comune di Budrio aveva acquisito un finanziamento di sei milioni di euro per la riqualificazione dell’ex Magazzino Sementi e dell’area della stazione ferroviaria. Riguardo al Magazzino Sementi, nei giorni scorsi sono ripresi i lavori mentre per la stazione l’intervento si puòo suddividere in cinque tappe: completamento della rete ciclopedonale verso il centro storico, riorganizzazione dei percorsi pedonali e dell’incrocio tra le vie Europa, Battisti e Gramsci; riqualificazione dei bagni pubblici e delle aree verdi adiacenti a Budrio Stazione; chiusura del passaggio a livello di via del Moro, nuovo tratto stradale per adeguamento della viabilità; realizzazione di una pista ciclopedonale dalla stazione al Centro Inail di Vigorso, con una passerella ciclopedonale sul fiume Idice.

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha preso in mano il dossier del Piano Periferie e sono stati completati i lavori relativi agli ambiti del Magazzino dei Sementi e dell’area della stazione ferroviaria, mentre resta in sospeso la realizzazione della passerella ciclopedonale sull’Idice a causa della volontà di modificare il progetto iniziale a favore di una soluzione mai formalmente definita, durante il precedente mandato; circostanza che - aggravata dall’aumento dei costi dei materiali (in particolare del ferro) - è rimasta un elemento di stallo mai superato. Nelle scorse settimane il Comune di Budrio ha chiesto al Governo, tramite la Città metropolitana, di poter eliminare la realizzazione della passerella ciclopedonale sull’Idice. Infine, dopo la realizzazione dell’illuminazione sull’attraversamento pedonale, si stanno perfezionando gli atti formali del collaudo per l’apertura della pista ciclopedonale lungo via Rabuina che è a questo punto conclusa e che nelle prossime settimane diventerà a tutti gli effetti utilizzabile.

"C’è ancora da lavorare sulla conclusione di questi cantieri, ma siamo oltre la metà del guado - dichiara Debora Badiali, sindaco di Budrio - Voglio sottolineare che, finalmente, stiamo riallacciando i fili della comunicazione tra Comune e cittadini, per troppo tempo lasciati senza informazioni e aggiornamenti su questi temi. In parallelo, grazie alla riorganizzazione del settore Sviluppo del territorio, con gli uffici si sta rimettendo ordine ad attività che impegnano risorse economiche importanti, andando a risolvere in modo definitivo e preciso, situazioni lasciate in stallo o confuse".

Zoe Pederzini