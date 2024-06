Nell’ex municipio gli alloggi per i carabinieri

Parcheggio chiuso e avvio dei lavori per l’ex municipio di Casalecchio che si prepara per un ritorno (anche questo provvisorio) dei carabinieri. La vecchia sede municipale di via Porrettana (foto), inutilizzata da un ventennio, è infatti destinata ad ospitare tre appartamenti dedicati agli ufficiali della nuova Compagnia di carabinieri deliberata lo scorso anno dal comando generale di Roma e in via di definizione. Intanto però l’amministrazione comunale in esecuzione dell’accordo con l’Arma, è impegnata a garantire la disponibilità di tre alloggi di servizio che verranno realizzati al primo piano dell’ex sede municipale. Qualcuno ricorderà che per alcuni anni, negli stessi spazi, fu ospitata la sede provvisoria della Compagnia di Borgo Panigale (competente anche sul territorio di Casalecchio) in quanto la caserma di via Emilia, al quartiere Borgo, era interessata da un cantiere di ristrutturazione.

"L’amministrazione ha inizialmente cercato la disponibilità di appartamenti presso Acer, ma sul territorio non sono risultati disponibili alloggi con le caratteristiche richieste dall’Arma -si legge nella delibera dirigenziale che dispone le opere-. Dato che in passato il vecchio municipio di via Porrettana 266 ha già assolto temporaneamente alla funzione di caserma e che attualmente l’immobile risulta non inutilizzato e che il primo piano è stato già parzialmente riqualificato si ritiene di dare mandato al settore Lavori pubblici per la possibile realizzazione di tre appartamenti autonomi di grandezza tra i 120 e 150 mq ciascuno, tramite intervento di ristrutturazione".

Fatte le verifiche ecco l’avvio del cantiere che prevede un costo a carico del Comune di circa 200mila euro e che dovrebbe concludersi entro la fine dell’estate. Una scelta fra l’altro valutata positivamente da entrambi i candidati sindaco in corsa nel ballottaggio di domenica e lunedì. Pur con accenti diversi sia Matteo Ruggeri che Dario Braga, hanno salutato positivamente la decisione di arrivare a costituire la nuova Compagnia che porterà nel centro della cittadina sul Reno il comando territoriale di diverse stazioni dei carabinieri nel territorio circostante. Ruggeri ha chiarito che in futuro l’ex municipio sarà oggetto di un progetto di generale riqualificazione per uso turistico-ricettivo e museale. Mentre Braga ha osservato che la spesa per una soluzione temporanea non è indifferente, ma che questo è un segnale positivo per la sicurezza del territorio. Gabriele Mignardi