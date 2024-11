Nello stesso punto, sei anni fa, l’esplosione della cisterna di Gpl

Esattamente al chilometro 4 del raccordo A1-A1. Esattamente nello stesso punto. Sei anni, tre mesi e un giorno fa, una cisterna carica di Gpl tamponò un camion carico di solventi. Quello che accadde dopo è un’immagine per sempre impressa nella memoria dei bolognesi: un incendio, prima. E poi un’esplosione, con una palla di fuoco che si alza nel cielo; gli pneumatici dei mezzi che scoppiano e schizzano come enormi proiettili giù dal ponte della tangenziale. Un incubo in cui la tempestività di poliziotti e carabinieri permette di contenere le perdite di vite umane: le vittime saranno due alla fine, l’autista della cisterna, Andrea Anzolin, di 42 anni; e un pensionato di 81 anni, Guido Mattioli, residente poco lontano dal luogo dell’incendio, investito dall’onda d’urto e morto una settimana dopo l’incidente.

Un bilancio tragico, ma comunque contenuto rispetto all’entità dell’incidente, in cui 145 persone rimasero ferite: molti erano operatori delle forze dell’ordine, intervenuti per primi per chiudere la strada, evitando così che altre macchine rimanessero coinvolte nella devastante esplosione. Costata anche milioni di euro di danni. Quel tratto di raccordo è comunque un tratto maledetto: il 30 luglio del 2019, un anno dopo la tragedia della cisterna, in un tamponamento tra tre mezzi pesanti aveva perso la vita un altro camionista, Gheorg Pantea Moglan, 68 anni.