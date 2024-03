Nello zainetto cinque chili di hashish: ventunenne nei guai

Nello zainetto, invece dei libri, c’erano oltre cinque chili di hashish e 4.300 euro in contanti. Li ha trovati e sequetrati la polizia locale a un ragazzo italiano di 21 anni, che era stato fermato per un normale controllo stradale in piazza dei Martiri. Mentre gli agenti esaminavano patente e libretto, il giovane ha iniziato ad agitarsi molto. Probabilmente, consapevole del forte odore di hashish che si sentiva dentro l’abitacolo. Gli agenti, insospettiti, hanno così deciso di approfondire il controllo per vederci chiaro. E, ispezionando il veicolo, la pattuglia ha subito notato uno zainetto, piuttosto pesante. All’interno, infatti, erano custoditi 5,1 chili di hashish, divisi in panetti.

Gli agenti della polizia locale hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del ragazzo, dove sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisione, altra sostanza stupefacente e banconote per un valore totale di 4.300 euro, che sono stati sequestrati. Sono scattate le manette per spaccio nei confronti del ragazzo. L’arresto è stato convalidato dal Giudice nell’udienza in direttissima e il ventunenne, finora incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo.