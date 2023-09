Nello zaino lo ‘sballo’ da rave Arrestati due insospettabili

Nello zainetto dell’insospettabile ventunenne catanese c’era tutto quello che poteva servire per sballarsi ad un rave. Un supermercato della droga da allestire nel prossimo party da organizzare in città. Ma il ragazzo e il suo complice, anche lui originario di Catania e di un anno più grande, non hanno fatto in tempo ad aprire la loro ‘bancarella stupefacente’: sono stati fermati prima dai poliziotti della IV sezione della Squadra mobile, che li hanno arrestati, venerdì sera, in via Irnerio.

I poliziotti, a seguito di un’attività di indagine, hanno deciso di avviare un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione dove è domiciliato il più grande dei due. E quando hanno visto arrivare l’altro amico, che stava raggiungendo l’appartamento, lo hanno fermato in strada. Lo hanno subito controllato. E hanno trovato droghe di (quasi) tutti i tipi: nello zaino, infatti, il ragazzo aveva una bustina con all’interno una decina di sacchetti contenenti sostanze diverse. Intanto, in via Irnerio era sopraggiunto anche il ventiduenne residente nell’appartamento, che è stato fermato anche lui dai poliziotti e controllato. La perquisizione è stata quindi estesa alla casa dove entrambi i ragazzi in questi giorni abitano. E qui è stata trovata altra droga, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1200 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio, visto che nessuno dei due ragazzi ha un’attività lavorativa.

In totale, la polizia ha sequestrato 529 dosi di sostanze. Nel dettaglio: 52 grammi di anfetamine, 6 di oppio, 140 di ecstasy, 32 di marijuana, 13 di cocaina e 89 cartoncini di Lsd. Tutto è stato sottoposto a sequestro dagli agenti della Squadra mobile. Così, per entrambi i ragazzi sono scattate le manette per spaccio. Ieri mattina i due, entrambi incensurati, sono comparsi davanti al giudice per la direttissima: entrambi gli arresti sono stati convalidati e per i due giovani ‘imprenditori’ dello spaccio è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

