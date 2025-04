Nell’uovo (non) vorrei trovare...

Gennasi

LA SORPRESA / 1

In città l’ultima corsa sulle rotaie risale al 1963, la prima della nuova era è annunciata nel 2026, salvo ritardi e imprevisti. Nell’attesa, strade (e libertà) sottosopra da mesi e mesi, divieti e deviazioni, caos e stress. Dice: il futuro avanza senza chiedere permesso. Diciamo, stremati: ridateci il solito, vecchio, noioso tram tram.

LA SORPRESA / 2

Ad appena trent’anni dai vagiti progettuali, il Passante vivacchia ancora sui bisticci politico-epistolari tra sindaco e ministro: mantieni le promesse e sgancia la pilla; guarda che sei tu a tirare indietro. Siete su ‘Screzi a parte’.

LA SORPRESA / 3

Volano gli stracci all’ombra della Garisenda, con i commercianti intrappolati nel cantiere e gli ingegneroni indaffarati in test, verifiche, monitoraggi. La torre si piega ma non si spezza (speriamo).

LA SORPRESA / 4

Rincuorate dalla proroga della cassa integrazione, le cinquanta dipendenti della Perla contano di pescare finalmente il jolly fra la ventina di manifestazioni di interesse formulate per rilevare la ditta della lingerie di lusso. Un imprenditore serio, esperto, solido. Un tipo alla Ada Masotti, la fondatrice, ecco. Ma no, non esageriamo. Basterebbe molto meno.

LA SORPRESA / 5

La rinascita del Cierrebi, malinconicamente chiuso da oltre duemila giorni, è nelle mani della società spagnola Go-Fit, che ci ha investito venti milioni. Il restyling, da completarsi tra fine 2026 e inizio 2027, prevede campi da padel e da tennis, basket e volley, piscine coperte e scoperte. "Un supermercato del fitness", la stroncatura dell’associazione ’Viviamo Bologna’. Dal padel alla brace.

LA SORPRESA / 6

Sarebbe bello (appunto) che a Pasqua le vittime del chirurgo estetico Stefano Stracciari, in attesa del primo processo per lesioni, gli regalassero una colomba trattata con l’olio di silicone.

LA SORPRESA / 7

Dopo il capitombolo di Bergamo, da metabolizzare subito, domenica la squadra rossoblu’ affronterà al Dall’Ara l’Inter capolista davanti al Napoli. Caro Bologna, sappi che tutto il resto d’Italia è Conte.