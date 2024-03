Nell’Uovo vorremmo trovare...

Gennasi

SORPRESA 3

A Pasqua scade l’ultimatum del ministero per riformulare la Città 30. Palazzo d’Accursio, che a onor del vero non ha affatto schiacciato il pedale delle multe, finora, rivendica il calo degli incidenti rispetto all’anno scorso, meno 16%. Il leghista Salvini sbandiera il Codice della strada, quello in vigore e quello in arrivo. Chi salirà sul Carroccio del vincitore?

SORPRESA 4

Speriamo che il salvataggio della Garisenda richieda meno dei venti milioni e dei dieci anni preventivati dagli osservatori più pessimisti. Altrimenti ci crollerebbe tutto addosso.

SORPRESA 5

La carovana del Tour de France sbarcherà in città, e segnatamente sul traguardo in salita di San Luca, domenica 30 giugno, nella seconda tappa partita da Cesenatico. Roba mai vista, da queste parti. Un giallo che farà storia. SORPRESA 6

Picnic di Pasquetta al Dall’Ara, dove il Bologna ospiterà alle 12,30 la Salernitana, ultimissima in classifica. Ragazzi, niente scherzi, il pesce d’aprile alla prossima. SORPRESA 7

Il successo a Brescia restituisce alla Virtus il primato in campionato e un po’ di autostima in un periodo piuttosto difficile. Venerdì, in Fiera, la sfida ai greci secondi in Eurolega. Servono Pana, amore e fantasia.

SORPRESA 8

Scritto nero su bianco, il Tar ha annullato l’assegnazione degli spazi di vicolo Bolognetti al collettivo Labas, che quindi dovrebbe sloggiare. Dovrebbe. Infatti, invece, il Comune prende tempo e prepara il ricorso al Consiglio di Stato, mentre le associazioni titolari del diritto di subentrare continuano la battaglia (vana?) per ottenere giustizia. Asino chi legge. SORPRESA 9

Aperto in via Rizzoli il primo negozio dell’Amarena Fabbri. Dulcis in fundo.