NeMo, un reparto per i malati di Sla

Se il centro ’Il Bene’ al Bellaria non esiste più, prende però il suo posto NeMo, un nuovo reparto neuromuscolare per i pazienti affetti da Sla e malattie neurodegenerative: nel padiglione C ci sarà un primo nucleo di 4 posti letto operativi entro la fine dell’anno, ma si punta ad averne 16 in tre anni. È il primo caso in Italia di centro pubblico, su modello degli altri NeMo gestiti dalla Fondazione Serena. A coordinare la struttura è stato chiamato Rocco Liguori, direttore della Scuola di specializzazione neurologica. È prevista anche un’assistenza domiciliare.