Neonati sepolti in giardino: "Chiara lucida e senza scrupoli. I genitori? Nessun controllo"

"Estrema lucidità. Inusitata freddezza esecutiva. Sconcertante assenza di scrupoli o remore. Apparente mancanza di qualunque ripensamento, oltre che di sfrontatezza. Inaffidabilità totale nelle relazioni personali anche più intime. Eccezionali capacità sia di nascondimento dei propri misfatti sia di mistificazione e dissimulazione. Mancanza di partecipazione e di compassione". Sono le caratteristiche di Chiara Petrolini secondo il Tribunale del Riesame di Bologna che ha disposto il carcere (non esecutivo fino alla Cassazione) per la 21enne, indagata dopo il ritrovamento di due neonati morti nel giardino di casa sua, a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma.

Le due gravidanze, i due parti, le due morti, le due soppressioni sono tutte avvenute tra le mura domestiche, dove erano presenti i genitori di Chiara, per cui, dicono i giudici, non può essere "né sufficiente né adeguato il controllo parentale che non potrebbe scongiurare che l’indagata possa concepire ancora, portare a termine gravidanze, partorire e sopprimere il figlio, senza peraltro destare alcun sospetto, come fatto nelle due occasioni precedenti". È il ragionamento del Riesame che, dopo l’udienza del 15 ottobre, ha deciso per questo di accogliere l’appello della Procura di Parma, dispondendo la custodia cautelare in carcere.

Il procuratore di Parma Alfonso D’Avino segnala come il tribunale abbia sottolineato che il parto del 7 agosto 2024 e il seppellimento del neonato sono avvenuti con i genitori in casa e nessuno si è accorto di nulla. Addirittura lo stesso giorno, il padre, nell’andare al piano di sotto dov’era la figlia che aveva appena partorito, aveva notato il sangue sui tappeti, sul lavandino e sul rubinetto, ma si era accontentato della spiegazione sul ciclo mestruale abbondante. E poi, quando il 9 agosto i genitori sono stati raggiunti dalla notizia che a casa loro era stato trovato un neonato morto, non hanno ritenuto di anticipare il rientro dall’estero, ma hanno proseguito la loro vacanza fino alla data programmata e questo perché, per stessa ammissione della madre, "non ci si voleva rovinare il viaggio così lontano e organizzato da tempo".

La difesa di Chiara ha risposto producendo una perizia psichiatrica che sostiene che la ragazza soffre di disturbi della personalità e per questo non dovrebbe essere processata.

