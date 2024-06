Neonato in fin di vita, operato al Sant’Orsola: "Mio figlio è salvo. Questo è un miracolo"

Bologna, 8 giugno 2024 – Nato con una grave malformazione all’esofago che gli impediva di nutrirsi e, come se non bastasse, si sono aggiunti problemi ai reni. La sua vita era appesa a un filo. Poi la corsa al Sant’Orsola, con tutti i rischi che comportava, ma là c’era la speranza.

Racconta la storia del suo bambino, Alfina, 34 anni, residente a Campegine, in provincia di Reggio Emilia: lei e il suo bimbo sono ancora all’interno del Policlinico.

"Il bimbo è nato il 23 febbraio e subito si è visto che qualcosa non andava: dava pochi segnali di vita, ha fatto un piccolo pianto, un piccolo respiro ed è stato intubato – racconta la mamma –. Ed è stata riscontrata questa seria patologia all’esofago, non c’erano i collegamenti con la trachea. Ho avuto una gravidanza regolare, ho effettuato tutti gli esami del caso, compresi i test genetici: non era emerso nulla di anomalo".

Papà Fabio, mamma Alfina e il loro piccolo ancora ricoverato al Sant’Orsola

Il bambino è nato di 41 settimane a Reggio Emilia con un parto indotto, racconta sempre Alfina "e vorremmo capire se tutto è stato fatto in maniera corretta. Al momento non c’è nessuna denuncia, ma abbiamo raccolto le cartelle cliniche e affidato questa prima analisi a un medico legale e a un avvocato. Valuteremo in seguito".

La malformazione all’esofago non era l’unico problema che si è presentato: il piccolo non riusciva a fare pipì "e il giorno dopo la sua nascita il neonatologo di Reggio Emilia ci ha detto di andare al Sant’Orsola perché è il centro specializzato. Siamo partiti in ambulanza e ci siamo accollati i rischi di viaggiare con il bimbo in queste condizioni, ma era l’unica speranza che avevamo. Appena siamo arrivati è stato collocato nella Rianimazione pediatrica, intubato, poi è iniziata la emodialisi che, anche se sarebbe riservata agli adulti, è stata applicata per un miglioramento più rapido".

Il ricovero nella Rianimazione è stato molto lungo per il piccolo: "Siamo usciti il 9 maggio, dal 24 febbraio – precisa –. Intanto il 27 febbraio è stato fatto il primo intervento all’esofago e il secondo alla metà di marzo. Hanno eseguito le operazioni i bravissimi chirurghi dell’équipe guidata dal professor Mario Lima. Ho potuto prendere in braccio il mio bambino solo il 26 aprile: era la prima volta". La voce di Alfina si interrompe per la commozione, ma riprende con forza perché il suo bambino adesso mangia con il biberon "continuiamo anche con il sondino per farlo crescere più in fretta. È importante che si rafforzi sempre di più: adesso pesa cinque chili".

Anche sotto l’aspetto renale le cose vanno molto meglio: "Adesso fa pipì spontaneamente, ma i reni fanno ancora fatica a depurare e deve fare la dialisi – racconta Alfina –. I medici sono ancora in fase di valutazione perché anche l’alimentazione è molto importante e si sta vedendo come reagisce con i pasti: ne fa quattro e uno è con un latte speciale per gli elettroliti. Stanno cercando di capire se aumentare o meno. Non posso che ringraziare tutti questi medici e la straordinaria coordinazione fra i vari settori. Qualcosa che sembra guidato da un bene superiore".