Nerd Show: la passione dei fumetti

Due leggende del fumetto e dell’animazione come Simon Bisley – la matita dietro al cacciatore di taglie Lobo, in futuro sul grande schermo interpretato da Jason Momoa – e Yoshiko Watanabe – veterana giapponese, che ha lavorato tra l’altro ad Astro Boy e La gabbianella e il gatto – sbarcano a Bologna. Sabato e domenica, infatti, torna il Nerd Show, con 30mila metri quadrati di esposizione, 300 stand e l’Artist alley più grande d’Italia (140 autori!), dove potrete farvi disegnare il vostro eroe preferito da professionisti della matita. Tra gli ospiti di punta, il già citato Bisley, Sio, lo spagnolo David Lopez (Wolverine, Captain Marvel), Telespalla Wolf, Francesco Mobili (Secret X-Men, Secret INvasion). Per gli artisti emergenti ci sarà la possibilità di far visionare i loro portfolio a importanti case editrici come Jundo, Arancia Studio e Mirage Comics, offrendo così ai giovani talenti una piattaforma per emergere nel mondo del fumetto.

Guardando fuori dalla Nona arte, uno degli appuntamenti più attesi sarà il ritorno della Musa d’Oro, il premio dedicato al doppiaggio italiano, giunto alla sua quinta edizione. Sabato, il premio sarà condotto da Flavio Aquilone e vedrà la partecipazione di grandi nomi del doppiaggio come Alessio Cigliano, Massimiliano Alto, Margherita De Risi, Mattia Bressan, Benedetta Ponticelli, Davide Lepore, Anna Laviola, David Chevalier, Maria Pia Di Meo, Riccardo Suarez e tanti altri. Tra gli ospiti speciali, non mancheranno i volti più amati del web e della musica. Redez, la star di YouTube con oltre 250.000 iscritti sul suo canale personale e 750.000 su ’Quei due sul server’, ma anche Michele Vinci, il talento virale conosciuto per i suoi epici mash-up e recentemente protagonista di X Factor, sarà presente per un incontro imperdibile.

Tra i padiglioni di BolognaFiere, la mostra mercato sarà il cuore pulsante dell’evento, con oltre 300 espositori pronti a offrire fumetti rari e da collezione, gadget, action figures e merchandise ispirato ai più grandi universi pop. L’area Gunpla offrirà un angolo dedicato agli amanti dei modellini, con centinaia di kit tra cui i modelli di Gundam, oltre a sessioni pratiche per imparare le tecniche di assemblaggio e pittura. C’è un’area dedicata ai mattoncini Lego e simili, e una dedicata ai videogame con tornei di Fortnite, Mario Kart, Tekken e Call of Duty. Domenica, il palco di Nerd Show ospiterà Enzo Draghi, una delle voci più iconiche, che ha reso immortali sigle come Lupin, L’incorreggibile Lupin, Una spada per Lady Oscar, Cinque Samurai. Ingresso da piazza della Costituzione, dalle 10 alle 19.

Andrea Bonzi