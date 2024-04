Neri Marcorè in sala per il suo ’Zamora’ Neri Marcorè sarà presente al cinema Odeon per la proiezione di Zamora, film da lui diretto. Incontra il pubblico insieme ad Alberto Paradossi. Il protagonista, Walter Vismara, si trova catapultato in un'azienda moderna dopo la chiusura della fabbrica in cui lavorava.