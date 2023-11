Neria Rondelli, regina della Pinza bolognese

La regina della Pinza bolognese è Neria Rondelli. Ecco la vincitrice, nella finale disputata al 707 di Castelmaggiore, della prima edizione del concorso Vera Pinza Bolognese, lanciato da Cibò. So Good! e Cavazza 1898, che da 125 anni produce la vera mostarda di Bologna. La serata, condotta da Giorgio Comaschi, è stata arricchita da 3 degustazioni con i prodotti di Caseificio Valsamoggia e i vini di Podere Casa Piana. Oltre 200 le ricette inviate da azdaure, amanti della cucina, nonne e nipoti, fornai, pasticcieri, cuochi, food blogger, massaie, studenti e giovani gourmand a conferma dell’interesse che ha suscitato il popolare dolce bolognese. La giuria d’esperti (Paola Lazzari, Lamberto Mazzotti, Napoleone Neri, Angelo Muratori e Andrea Stanzani) ha selezionato i cinque finalisti (Elisabetta Bonaga, Neria Rondelli, Angelo Taschetta, Annamaria Varano e Luciana Zambelli) per la prova dell’assaggio ’in diretta’ durante la sfida finale. La ricetta vincitrice: 500 g di farina 0 o 00, 250 g di zucchero a velo, 150 g di burro, 1 bicchiere di latte, 4 uova, 1 bustina di lievito, 1 limone, la scorza grattugiata, 1 pizzico di sale, 500 g di mostarda bolognese, 2 cucchiai di zucchero granulato per decorazione. Formare con la pasta frolla un quadrato; spalmarvi sopra la mostarda bolognese poi chiudere le due estremità e avvolgere la pasta su se stessa formando un filone; pennellare la superficie con il latte e cospargere di zucchero semolato. Infornare in forno già caldo e cuocere a 180 gradi per 40 minuti.