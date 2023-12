Nervo serve l’assist-Champions : "Questa classifica non è un caso. È ora di tornare su certi palchi"

Bandiera di un Bologna che più di vent’anni fa sventolava nei cieli dell’Europa. Maratoneta della fascia. Il volto operaio di una squadra vincente. In due parole: Carlo Nervo.

Nervo, se il campionato finisse oggi il Bologna sarebbe in Champions League.

"Incredibile, ma è tutto strameritato. Questo Bologna non è certo lì per caso".

Ma è davvero la quarta forza del campionato come dice la classifica?

"La quarta no, la sesta-settima oggi sì. Vedo la forza del gruppo, la mano di Sartori, le mosse di Motta. E vedo che incontri la Roma il giorno in cui non ha Lukaku e Dybala: non è fortuna, è un segno del destino. Il segno che può davvero essere l’annata giusta".

Per tornare in Europa?

"Sì, che per un calciatore è la cosa più bella del mondo".

Lei c’era nel 98-99 nella semifinale di Coppa Uefa con Marsiglia. E c’era anche tre anni dopo a Londra col Fulham nella notte della sconfitta nella finale di Intertoto che è stata l’ultima apparizione europea del Bologna.

"Penso che sia ora di tornare a calcare quei palcoscenici. Giocare in Europa, lo ripeto, per un calciatore è il massimo. Porti in giro l’immagine della città, fai felici i tifosi e ti senti al centro della scena: uno spettacolo. E non mi si dica che giocare tre partite in una settimana stanca: l’adrenalina è così forte che la stanchezza io non la sentivo".

Detto da lei che dragava la fascia in entrambi i sensi di marcia. A proposito: correva più lei vent’anni fa o Ndoye oggi? "Bella gara, non saprei. Ma lui ha uno scatto impressionante, da centometrista: quando parte non lo prendi più. E sorrido quando sento dire che non ha l’istinto del gol: prova tu a correre per novanta minuti e arrivare lucido davanti alla porta. Parlo per esperienza, perché in fatto di gol sbagliati ero un maestro".

Eraldo Pecci ripete sempre che le partite le vincono i giocatori più degli allenatori.

"I giocatori di qualità fanno la differenza e guardacaso quel Sartori lì sul mercato non ha sbagliato un colpo. A quel punto entra in scena l’allenatore: quelli bravi, come Motta, hanno il pregio di far sentire importanti tutti, dal primo dei titolari all’ultimo dei panchinari. Questo al Bologna succede: lo vedi dalle facce che hanno quando entrano dalla panchina o da come festeggiano un gol. Splendido gruppo".

E splendido centravanti, ancorché atipico.

"Zirkzee aveva solo bisogno di fiducia e continuità: un conto è sapere di essere il titolare e un altro essere l’alternativa di Arnautovic".

E Calafiori? Non pensa che Spalletti avrebbe già dovuto chiamarlo in nazionale?

"Certo che lo penso. Calafiori fa cose difficili con una naturalezza e una serenità da grande calciatore. Sarà presto in nazionale e, aggiungo io, inamovibile".

E poi c’è Saputo, il garante finanziario di Casteldebole.

"Sono contento per lui, r in questi anni ha investito e rischiato tanto e oggi raccoglie i frutti".

Quarti a dicembre: c’è una città che sogna, ma bisogna correre fino a maggio.

"Quest’anno ho visto tutte le partite e non ne ricordo una in cui il Bologna abbia dato l’impressione di poter crollare. Perché non dovrebbe continuare così?"