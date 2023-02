Nespoli battezza l’ambulanza-razzo "I bimbi non pensano alla malattia"

di Donatella Barbetta

Dalle pediatrie del Maggiore e del Sant’Orsola all’ospedale Bellaria non su una una semplice ambulanza, ma su un ‘razzo spaziale’ per sottoporsi alla risonanza magnetica. È la possibilità che l’associazione Bimbo Tu, di cui QN il Resto del Carlino è media partner, offre ai piccoli ricoverati. Rocketvan, con uno Shuttle sulla fiancata, è stato ‘battezzato’ ieri mattina, davanti al padiglione Tinozzi del Bellaria, dall’astronauta Paolo Nespoli. "All’esterno dell’ambulanza sono state dipinte o incollate fotografie di spazio quindi mi sono immaginato di essere nello spazio e all’interno ci sono tante stelle", un ambiente quindi "che scatena l’immaginazione così i bambini invece che pensare alla malattia pensano a qualcos’altro e vanno a fare l’esame con più tranquillità e serenità", spiega l’ingegnere Nespoli che si avvia verso l’ambulanza mentre risuonano le note di Starman e dopo aver ricordato che quando era sullo Shuttle gli sembrava di trovarsi in una situazione già conosciuta grazie alle simulazioni affrontate e alla fiducia negli altri. E da un anno al Bellaria, sempre per un’iniziativa di Bimbo Tu, è stato avviato il percorso RisoAmica – simulazione alla risonanza con un vecchio macchinario – per aiutare i piccoli ad affrontare l’esame diagnostico senza paura, evitando il ricorso all’anestesia. "Sono 71 finora i bambini dai 3 ai 12 anni che hanno aderito a RisoAmica – precisa Monica Maffei, neuroradiologa – e 62 di loro sono riusciti a sottoporsi alla risonanza magnetica senza la sedazione". Per Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl, sono "risultati straordinari, a cui adesso aggiungiamo un altro pezzo, il trasporto in maniera simpatica". Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu, dopo aver chiamato Nespoli ’Astropapà’, osserva che "l’ambulanza vestita da razzo spaziale trasformerà il piccolo paziente nel protagonista di un viaggio interstellare indimenticabile da affrontare con coraggio e fiducia grazie all’aiuto di due alleati potenti: gioco e immaginazione".

Il mezzo sarà guidato da un volontario di Croce Rossa. "È un progetto con tanta tecnica e molto cuore – aggiunge Marco Migliorini, presidente del comitato Croce Rossa di Bologna – e il bambino viene trasportato in sicurezza". Per Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant’Orsola, "questo progetto rappresenta un’idea di cura in cui ci riconosciamo completamente".