Nespoli prende la mira: "Ho ancora tanti stimoli. Voglio questi Giochi"

Ha sempre una freccia da usare nel proprio arco e così Mauro Nespoli, lo scorso weekend si è laureato campione europeo indoor, di tiro con l’arco, in Croazia. L’arciere di Voghera si gode un altro titolo di una carriera ormai ricca di medaglie. "Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto. Una settimana dopo aver vinto il mio secondo titolo italiano indoor con l’aeronautica militare, è arrivato il secondo titolo europeo. La distanza indoor è molto diversa rispetto a quella olimpica ma parliamo sempre di tiro con l’arco e in ogni scontro tutti tiriamo per vincere. Nonostante alcune difficoltà nel round di qualificazione, durante le eliminatorie ho ritrovato il giusto focus mentale. Ora testa ai 70 metri dove ci giocheremo il pass olimpico". In finale il lombardo è riuscito ad avere la meglio, dopo una serrata lotta e testa a testa, sull’israeliano Itay Shanny. Archiviato anche questo risultato, quindi, la testa è alla qualifica olimpica e a Parigi 2024. Manca ancora la carte olimpica per l’azzurro che a Tokyo 2020 riuscì a mettersi al collo l’argento. Se riuscisse a qualificarsi sarebbe la sua quinta edizione dei Giochi. Oltre la medaglia individual con la squadra ha già vinto due medaglie olimpiche, con l’argento a Pechino 2008 e l’oro a Londra 2012. Giuliana Lorenzo