Nessun addetto ai bagagli. Al Marconi niente valigie

Notte di attesa all’aeroporto Marconi per i passeggeri di un volo Ryanair in arrivo da Siviglia domenica sera. Dopo un ritardo di circa tre ore rispetto all’orario di partenza previsto, i viaggiatori sono arrivati al Marconi intorno all’1,20. Slacciate le cinture, si sono diretti all’interno della struttura aeroportuale per ritirare i bagagli e tornare a casa. E quando pensavano di poter tirare un sospiro di sollievo e di poter tornare facilmente a casa dopo l’atterraggio, ecco che i protagonisti sono inciampati in un nuovo contrattempo, il secondo del viaggio, che ha trattenuto i passeggeri con il bagaglio in stiva in aeroporto per un’altra mezzora. Il motivo? Nessun addetto aeroportuale era presente nell’area di ritiro e dei bagagli non c’era traccia.

"Dopo essere atterrati con ritardo in aeroporto – racconta un viaggiatore –, siamo entrati nell’area aeroportuale, dove alcuni passeggeri si sono fermati per aspettare i bagagli. Abbiamo sentito il mezzo su cui viaggiavano le valigie arrivare. A quel punto abbiamo visto il nastro attivarsi, ma dei bagagli neanche l’ombra, non c’erano". Passa qualche minuto e ancora niente. "A un certo punto il nastro si è fermato – prosegue il passeggero –. Abbiamo continuato ad attendere, ma ancora nulla. Un ragazzo giovane, quindi, ha deciso di andare a cercare qualcuno del personale, dopo che il clima tra i viaggiatori si era fatto un po’ teso. Il ragazzo è arrivato fino al limite dell’area di ritiro bagagli, anche perché, come segnalato nei display posizionati sopra ai nastri , una volta usciti dall’area non si può tornare indietro per recuperare le proprie valigie".

Il giovane è tornato poco dopo tempo, ma "non aveva trovato nessuno – continua il signore –. A quel punto, il ragazzo ha deciso di aprire una porta nella speranza di trovare almeno un operatore e invece ha trovato le nostre valigie: la porta dava accesso al nastro esterno, quasi in pista, dove tutti i bagagli erano stati abbandonati, accatastati uno sull’altro. Speravamo nell’arrivo di qualcuno con l’apertura della porta, e invece nessuno si è presentato. Abbiamo deciso, perciò, di recuperare autonomamente le nostre valigie e ci siamo diretti verso l’uscita". Nemmeno nella sala d’aspetto "abbiamo incontrato qualcuno – precisa l’uomo –. Avremmo voluto avvisare della situazione, ma non è stato possibile". "Ripensandoci, può scappare anche una risata, ma sul momento è stata una questione seria – conclude il passeggero –, soprattutto in questo momento di allerta internazionale negli aeroporti e nei luoghi sensibili".

Mariateresa Mastromarino