"Nessun pericolo in Municipio, situazione monitorata dai tecnici"

Nessun rischio sicurezza per il Palazzo Municipale. Questa la risposta del sindaco Luca Lelli (nella foto) alla polemica della consigliera di minoranza Monia Vason in merito alle condizioni strutturali del Municipio. "Dispiace constatare come alcuni consiglieri lavorino più per avere visibilità sui giornali invece di cercare le informazioni dove potrebbero averle in maniera puntuale e corretta e con gli strumenti adeguati, vale a dire in consiglio comunale – risponde così, amareggiato, il sindaco Lelli –. Io e l’intera giunta comunale rigettiamo con fermezza le accuse mosse dalla capogruppo Vason di aver perso tempo o peggio ancora di aver minimizzato la problematica. Da tempo, da ben prima che sedesse in consiglio comunale la Vason, la sede del Palazzo Municipale viene tenuta sotto controllo con strumenti adeguati da tecnici competenti in materia di stabilità e verifiche strutturali. Nel tempo, con cadenza periodica, abbiamo sempre fatto il punto della situazione incontrando i tecnici incaricati. Visto l’aggravarsi della situazione in alcuni punti, abbiamo richiesto una relazione approfondita". Il sindaco, poi, aggiunge: "Dalla relazione si evince, infatti, che vi sono sì dei lavori da fare nel fabbricato, ma è anche ben specificato che le crepe e fessure che si sono create in alcuni punti, in nessun caso mettono a rischio l’incolumità dei dipendenti che vi lavorano né tantomeno del pubblico".

z. p.