"Nessun rischio nella scuola"

Trebbo di Reno al centro dell’attenzione. Oggi, alle 20.45, sala Ex stazione, inizia da Trebbo il tour nelle varie località del territorio, prassi abituale dell’amministrazione di Castel Maggiore. Si parlerà di Trebbo, dando spazio a problemi, segnalazioni, idee, in un incontro pubblico con il sindaco e tutta la giunta. Domenica invece, dalle 10, si inaugura il parco letterario con un’intera giornata di giochi, sport, letteratura: la grande area di verde pubblico a ridosso di via Torres è stata dedicata alla letteratura fantasy. La sindaca Belinda Gottardi, intanto, torna sulle polemiche a proposito della scuola primaria di via Loi (nella foto a destra): "Sulla nuova scuola ribadisco quanto con la dirigente scolastica abbiamo già espresso: i bambini e le bambine fanno lezione in locali certificati, sicuri oltre che nuovi. Per quanto riguarda la richiesta in tre punti avanzata dai rappresentanti di classe, non è vero che non sia stato dato riscontro: il 10 settembre hanno chiesto un aggiornamento sullo stato avanzamento dei lavori, una ripresa video che riprenda i locali e gli spazi interni ed esterni, una copertura del terreno del futuro giardino esterno con rotoli pronti di erba o altro materiale".

"A tale lettera – sottolinea la prima cittadina – ho dato riscontro il giorno successivo, assicurando che sarebbe stato dato corso alle richieste di documentazione foto e video, mentre per quanto riguarda la richiesta di copertura del terreno è stato spiegato che non si sarebbe dato corso alla richiesta per la onerosità e complessità dell’intervento. Per quanto riguarda le richieste formali di accesso agli atti del consigliere di Fratelli d’Italia e di due genitori, esse sono in corso di evasione da parte degli uffici. Le aree di cantiere sono separate dalle aree di attività scolastica, e le lavorazioni più impattanti sono già state eseguite. Nel frattempo l’attività sportiva è garantita presso altre palestre e il pasto viene fornito in classe. Abbiamo riscontrato tantissimi apprezzamenti per la nuova scuola, da parte di genitori e insegnanti, e dispiace che vi sia una strumentalizzazione delle problematiche che inevitabilmente accompagnano un’opera pubblica".

Zoe Pederzini