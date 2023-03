"Nessuna fuga dai dem Ma Elly è sotto esame"

Dario Mantovani, sindaco di Molinella e tra i leader della minoranza Pd che ha sostenuto Bonaccini al Congresso. Delusi?

"C’è sicuramente delusione per la sconfitta dell’area riformista che faceva capo a Stefano Bonaccini".

C’è il rischio di una diaspora?

"La minoranza è rimasta tutta nel partito dopo la sconfitta al Congresso provinciale del 2021, ci rimarremo anche adesso. Non vedo per il momento un pericolo di scissioni".

Quindi nessuna fuga?

"No, mi fermerei al dispiacere. Manterremo quelle posizioni politiche che in provincia hanno dimostrato un certo appeal, va rimarcato che Bonaccini in provincia è andato ancora meglio dove la minoranza è storicamente forte".

Dispiaciuti per non essere riusciti a tornare nella maggioranza?

"Cambia poco. Quello che è importante è che bisognerà valutare attentamente la segretaria Elly Schlein. Le posizioni che prenderà, la capacità di fare una sintesi tra il suo programma e quello di Bonaccini. Ha una responsabilità precisa: deve mantenere gli ‘occhi sul pallone’, perché i cittadini misurano l’azione politica sull’efficacia nel miglioramento del proprio livello di benessere e sul contrasto ai loro disagi e alla loro povertà. E dovrà mixare i desiderata dei vecchi capibastone con la voglia di novità"

Il voto dei circoli ha dato ragione a Bonaccini, ci saranno riflessi sulla Federazione?

"Per noi è un orgoglio il risultato dei circoli, il problema ora deve porselo chi deve portare quel consenso ‘extra’ dentro al partito".

Paolo Rosato