"Nessuno considera l’Appennino"

"Già prima degli eventi eccezionali di maggio, la situazione delle strade provinciali dell’Appennino era in grande difficoltà, ora è insostenibile". Lo sostiene Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto e consigliere metropolitano del gruppo Uniti per l’Alternativa. "A preoccupare è la mancanza di una programmazione, sia per gli interventi di manutenzione che di messa in sicurezza, in quest’ultimo caso nonostante le risorse siano già a disposizione della Città Metropolitana già da parecchi mesi. Alla preoccupazione si unisce il dispiacere nel leggere come l’Ente non abbia inserito nemmeno un intervento nelle nostre strade di montagna all’interno dei quasi 7 milioni di euro di ripavimentazioni programmate. Nel territorio di San Benedetto – continua il sindaco- le tre strade Provinciali presenti (SP61 da Pian del Voglio a Rioveggio, SP60 da Ripoli a Monghidoro ed SP79 da Madonna dei Fornelli a Monzuno) sono in condizioni completamente inadeguate ed insicure, ma ciò non sembra interessare l’Ente che non è nemmeno preoccupato delle responsabilità che derivano da tale stato. A riguardo, assieme ai colleghi Angela Bertoni e Diego Baccilieri come Gruppo Consiliare Uniti per l’Alternativa abbiamo sottoposto un ordine del giorno nel prossimo Consiglio Metropolitano, finalizzato ad impegnare l’Ente a riprendere e terminare i lavori nel più breve tempo possibile e con una programmazione certa".