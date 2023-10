"Nessuno crede più alla favola del piano traffico sperimentale"

Non accenna a placarsi a San Lazzaro lo scontro sui piani della Mobilità che prevedono Ztl e pedonalizzazione di via Repubblica. A esprimersi, a favore di commercianti e cittadini, è anche Alessandro Sangiorgi, consigliere comunale FdI: "Se ancora oggi ci si nasconde dietro a presunte sperimentazioni, non ci rimane che dire di non credere più a queste parole: in fin dei conti l’esperienza del mercato del sabato mattina, partito come sperimentazione per poi diventare definitivo in via Repubblica, ci ha insegnato tante cose. Allo stesso modo non vediamo come possa si possa negare che la zona a traffico limitato sulla via Emilia sia stata prevista nei piani prima nei giorni festivi, non solo la domenica, per poi ‘essere estesa progressivamente anche ai giorni feriali’. Tale frase così è scritta sui piani stessi. Non crediamo più a certe parole o favole".

Dello stesso parere la Lega locale con Massimiliano D’Errico e bolognese con Matteo Di Benedetto: "Le proposte della sinistra di mettere la Ztl in via Emilia e pedonalizzazione via della Repubblica sono ideologiche e al di fuori della realtà. Da una parte si rischia di recare un grave danno al tessuto commerciale del Comune, come rilevato anche da Ascom, dall’altra si compromette il diritto alla mobilità dei cittadini, soprattutto di anziani e disabili. Chiediamo al sindaco e alla maggioranza, a gran voce, di fermare questo progetto ideologico e lasciare la parola ai cittadini: tra otto mesi si andrà al voto, se a sinistra sono convinti che siano ottime idee le mettano al centro della loro proposta elettorale e facciano decidere i sanlazzaresi col voto".

Nelle scorse settimane le associazioni imprenditoriali, dall’Ascom alla Cna, avevano espresso forte preoccupazione per i progetti del Comune, sottolineando la mancanza di concrete alternative al transito sulla via Emilia e le potenziali ricadute sulle attività economiche.

Zoe Pederzini