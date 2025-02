Nessuno spazio per il canile alluvionato

Ci sono i soldi, ma il terreno non si trova. E’ il paradosso col quale deve fare i conti il canile comunale di Sasso Marconi, spazzato via dall’alluvione dell’ottobre scorso, e protagonista di una gara di solidarietà che anche con l’adesione di tanti personaggi dello spettacolo come Luciana Littizzetto ed Elisabetta Canalis in poche settimane ha raccolto la sorprendente cifra di 310 mila euro, per una ricostruzione in un luogo più sicuro. Un posto che però non si trova.

"La vecchia sede non è più recuperabile. Troppi i danni subiti, troppi gli allagamenti e troppi i brutti ricordi. Il 20 ottobre con tanti rischi riuscimmo a portare in salvo tutti i 24 ospiti salvo Carlina, una cagnolina disabile con grandi problemi di mobilità ospitata da 7 anni, che non ce l’ha fatta a sfuggire alla furia dell’ondata di piena che ha spazzato via ogni cosa, compresa la speranza di poter ricominciare nello stesso luogo", dice Andrea Baroni, portavoce del gruppo di volontari che fanno capo all’associazione Il Vagabondo, impegnata da tre mesi nella ricerca di un nuovo spazio a Sasso, ma senza escludere anche un trasferimento nel confinante territorio di Pianoro.

"Ci servirebbe un terreno di almeno 3mila metri quadri, in luogo sicuro, distante dalle abitazioni, e raggiungibile dai nostri volontari, dove costruire il nuovo canile. Abbiamo fatto decine di sopralluoghi ma ci siamo scontrati con la realtà del mercato che ha raggiunto cifre improponibili, considerando che, vista l’incertezza, abbiamo anche sospeso la raccolta fondi". Il dialogo, per ora infruttuoso, col Comune di Sasso si è poi esteso anche a quello di Pianoro, ma con gli stessi esiti. Dopo lo sgombero d’urgenza tanti cani sono stati dati in adozione, ma nove di essi sono ancora in cura ai volontari e ospiti in altre strutture. "Non siamo quindi in grado di accogliere nuovi ospiti e le nostre volontarie devono fare lunghe distanze per andare ad accudirli e accompagnarli in passeggiata", aggiunge Baroni.

Uno stallo che non riesce a superare neppure il Comune di Sasso che, con il sindaco Parmeggiani, spiega che "questo è il nostro canile comunale, al quale siamo legati e affezionati. Gestito da un’associazione che da 25 anni opera al meglio. Abbiamo esplorato tutte le possibilità senza trovare una collocazione adeguata né nel patrimonio pubblico e neppure in spazi privati. Con Pianoro eravamo disposti a fare un canile intercomunale. Ma neppure lì c’è una collocazione adeguata. Da regolamento urbanistico non si può fare un canile su terreno agricolo. Dobbiamo valutare una variante al Pug, che però ha tempi lunghi".

Gabriele Mignardi