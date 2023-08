"Nessuno tocchi i tigli di via San Donato"

Tiene banco a Granarolo l’abbattimento imminente di sei grandi tigli lungo via San Donato. L’abbattimento è previsto infatti per oggi e domani. "Molti residenti – dice Anna Petrucci, presidente del CComitato tutela alberi di Bologna e Provincia – sono preoccupati di questi abbattimenti che verrebbero messi in atto in un periodo in cui la fauna ha nidificato. Per non parlare della legge che vieta gli abbattimenti da marzo a novembre. E in particolare della legge 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica, che prevede pesanti sanzioni per la distruzione di uova e nidi e per il disturbo delle specie avi-faunistiche in periodo di nidificazione". Prontamente Petrucci, che era stata informata dalla vicenda dalla Lipu di Bologna, si è attivata per fare un richiesta di accesso agli atti con la conseguente diffida a dar luogo agli abbattimenti; se non dopo aver fornito riscontri alle richieste del Comitato. Le richieste del Cta, a parere del presidente, sono state effettuate a norma di legge e il Comune ha l’obbligo di rispondere prima di procedere all’abbattimento.

"Nel frattempo – continua Petrucci – alcune domande sorgono spontanee: perché solo ora si rende urgente abbattere quei tigli? Perché l’abbattimento è stato concertato in un periodo in cui molte persone sono in vacanza e non possono chiedere lumi sulle motivazioni e le analisi che sono state effettuate per decretarne l’abbattimento? Perché l’amministrazione del Comune di Granarolo ha emesso un comunicato sul proprio sito istituzionale in data 19 di agosto, informando gli ignari cittadini che l’operazione si sarebbe svolta di lì a pochi giorni?". Non si fa aspettare la replica del Comune di Granarolo.

"I lavori di abbattimento dei sei tigli – si legge in una nota –, si svolgeranno regolarmente. Gli interventi verranno svolti in considerazione delle precise indicazioni del report relativo alle attività di monitoraggio del verde pubblico. Che hanno mostrato gradi di danneggiamento tali da renderli pericolosi per l’incolumità pubblica". A parere del Comune, le successive e approfondite analisi hanno quindi consigliato l’opportunità di un’azione preventiva per l’abbattimento dei sei alberi. Che, come già comunicato, saranno rimpiazzati con altri esemplari, preservando la continuità del filare lungo la via San Donato. "Si tratta di un intervento opportuno e doveroso, a tutela della sicurezza pubblica – aggiunge il sindaco, Alessandro Ricci –. Ciò non solo in considerazione dell’abituale, elevata frequentazione che coinvolge la via San Donato, ma anche per i numerosi eventi già in calendario a breve".

Pier Luigi Trombetta