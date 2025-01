Nettezza urbana, il questionario

Come riesci a gestire a casa tua la raccolta differenziata? Quali sono le maggiori criticità che riscontri? Com’è stata la tua esperienza con il sistema porta a porta introdotto a Casalecchio nel 2013? Quali comportamenti scorretti riscontri più di frequente da parte dei cittadini? Quali problematiche riscontri più spesso nella gestione del servizio di raccolta? Questi i quesiti principali contenuti nel questionario on line che il Comune di Casalecchio ha lanciato il 20 dicembre scorso tra i propri cittadini proprio sul servizio di raccolta dei rifiuti. Potrà essere compilato in forma anonima entro il 28 febbraio prossimo. "Tra gli obiettivi principali di questo mandato amministrativo – si legge nella nota a margine del questionario – c’è l’aggiornamento del sistema di raccolta dei rifiuti. Si dovrà tenere conto sia delle esigenze della città, sia dell’attenzione all’ambiente, senza trascurare la sostenibilità economica. Due gli obiettivi principali: aumentare la percentuale e la qualità di raccolta differenziata, diminuire la quantità di rifiuti prodotti".

Nicodemo Mele