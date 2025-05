Nettuno ‘in gabbia’ per la finale di Coppa Italia e Lepore: “Pronto a partire per Roma”

Bologna, 14 maggio 2025 – Nettuno in gabbia da questa mattina a Bologna. La decisione è stata presa, come è successo tutte le volte che sono stati previsti eventuali festeggiamenti, per proteggere la statua del Gigante e la relativa fontana.

E d’altra parte, in città il clima per la finalissima di Coppa Italia Bologna-Milan che si disputerà questa sera all’Olimpico, è pazzesco. Sotto le Due Torri, per chi non è tra i trentamila fortunatissimi che sono riusciti a partire per Roma, non si parla veramente d’altro.

I colori rossoblù hanno la meglio ovunque: dalle vetrine dei negozi, alle sciarpe, magliette e cappellini che già da questa mattina, sono diventate le divise d’ordinanza per molti bolognesi in giro per il centro.

Tutti ormai, tra quelli che sono restati a Bologna, hanno deciso dove vederla rispettando, ovviamente, le cabale di rito: a casa (da soli o in compagnia), davanti ai maxi schermi allestiti in città e provincia o nei bar e locali storici che stanno già registrando il tutto esaurito. E allora ‘Forza Bologna’.

E intanto il sindaco, Matteo Lepore, va in trasferta insieme alle migliaia di tifosi rossoblu che si stanno riversando nella capitale. "Vado a Roma. Ho il treno tra poco – racconta Lepore arrivando stamattina all'istituto Majorana di San Lazzaro per un incontro con gli studenti -. Casualmente nel parcheggio del Majorana ci sono i tifosi del Bologna che si radunano per andare. Quindi stiamo per partire e il clima partita si sente già". L'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, "ha detto che saremo in 30.000- aggiunge Lepore- e quindi non un piccolo esercito: saremo tanti. C'è grande emozione per questo appuntamento, dopo 51 anni dall'ultima finale di Coppa Italia giocata dai rossoblu. Per ora diciamo 'forza Bologna', poi semmai più tardi diciamo il resto, sono abbastanza scaramantico".